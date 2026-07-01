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Происшествия1 июля 2026 8:21

Подожгли станцию сотовой, почту и ГРП: на Ставрополье подростков обвиняют в покушении на теракт по заданию украинского куратора

На Ставрополье подростки пытались поджечь базу сотовой связи по заданию куратора
Евгения ТОКАРЕВА
По заданию украинского куратора подростки должны были поджечь важные объекты.

По заданию украинского куратора подростки должны были поджечь важные объекты.

Фото: Александр БОЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Советском округе Ставропольского края задержали двух подростков из села Нины. Юношей 15 и 17 лет обвиняют в покушении на теракт. Они пытались поджечь базовую станцию сотовой связи, почтовое отделение и газораспределительный пункт. Всё это по заданию куратора из Украины.

«По данным следствия, в апреле 2026 года подростки согласились на предложение, поступившее им в мессенджер, за денежное вознаграждение совершить террористический акт», - рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Ребята действовали по инструкциям, которые давал им украинский куратор. Купили горюче-смазочные материалы, сделали зажигательное устройство и попытались поджечь базовую станцию сотовой связи в родном селе. Позже они признались, что куратор пообещал заплатить деньги.

В ходе следствия выяснилось, что один из них, 15-летний, в феврале уже пытался поджечь почту и газорегуляторный пункт в том же селе. Тогда у него ничего не получилось, огонь не разгорелся, объекты не пострадали. В апреле они снова попытались - на этот раз вместе. Снова неудачно.

Подростков вербуют через интернет, предлагая деньги за диверсии.

Подростков вербуют через интернет, предлагая деньги за диверсии.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Задержать ребят удалось благодаря совместной работе следователей, сотрудников ФСБ и полиции. На допросе они во всем признались и раскаялись. Сейчас подростки под стражей, против них возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание в этом случае – до 15 лет лишения свободы.

Сейчас следователи выясняют, кто именно давал задания, устанавливают личности кураторов.

«Украинские спецслужбы активно вербуют подростков через интернет, предлагая деньги за поджоги и диверсии. Если вам пишут с подобными предложениями - сразу сообщайте в полицию. Не дайте себя использовать», - напоминают сотрудники краевого Следкома.

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