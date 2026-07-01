Подожгли станцию сотовой, почту и ГРП: на Ставрополье подростков обвиняют в покушении на теракт по заданию украинского куратора

По заданию украинского куратора подростки должны были поджечь важные объекты. Фото: Александр БОЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Советском округе Ставропольского края задержали двух подростков из села Нины. Юношей 15 и 17 лет обвиняют в покушении на теракт. Они пытались поджечь базовую станцию сотовой связи, почтовое отделение и газораспределительный пункт. Всё это по заданию куратора из Украины.

«По данным следствия, в апреле 2026 года подростки согласились на предложение, поступившее им в мессенджер, за денежное вознаграждение совершить террористический акт», - рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Ребята действовали по инструкциям, которые давал им украинский куратор. Купили горюче-смазочные материалы, сделали зажигательное устройство и попытались поджечь базовую станцию сотовой связи в родном селе. Позже они признались, что куратор пообещал заплатить деньги.

В ходе следствия выяснилось, что один из них, 15-летний, в феврале уже пытался поджечь почту и газорегуляторный пункт в том же селе. Тогда у него ничего не получилось, огонь не разгорелся, объекты не пострадали. В апреле они снова попытались - на этот раз вместе. Снова неудачно.

Подростков вербуют через интернет, предлагая деньги за диверсии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Задержать ребят удалось благодаря совместной работе следователей, сотрудников ФСБ и полиции. На допросе они во всем признались и раскаялись. Сейчас подростки под стражей, против них возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание в этом случае – до 15 лет лишения свободы.

Сейчас следователи выясняют, кто именно давал задания, устанавливают личности кураторов.

«Украинские спецслужбы активно вербуют подростков через интернет, предлагая деньги за поджоги и диверсии. Если вам пишут с подобными предложениями - сразу сообщайте в полицию. Не дайте себя использовать», - напоминают сотрудники краевого Следкома.

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