«Такая тяжесть, будто головы слишком много»: в КБР хирурги удалили женщине опухоль размером с яблоко

Менингиома – преимущественно доброкачественная опухоль, развивающаяся из мозговых оболочек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В КБР нейрохирурги удалили 37-летней женщине опухоль мозга величиной с яблоко. Новообразование было доброкачественным, но из-за сильного давления на мозг мешало Марьям жить полноценной жизнью.

Пациентка обратилась за помощью в диагностический центр РКБ с сильными головными болями, частыми головокружениями, слабостью и снижением мышечной силы в левой руке.

«Тяжесть была такая, будто головы слишком много стало. Рука свисала постоянно. Я думала, что это нормально, привыкла к такому состоянию и одной рукой все делала. Это даже на работе заметили», – рассказала Марьям.

Медики отправили женщину на магнитно-резонансную томографию головного мозга. После обследования врачи диагностировали менингиому правой теменно-височной области.

Менингиома – преимущественно доброкачественная опухоль, развивающаяся из мозговых оболочек. В 90% случаев это не рак. Растет образование медленно, но из-за давления на головной или спинной мозг может вызывать серьезные неврологические симптомы.

«Из-за тяжести состояния и развития компрессионно-дислокационного синдрома пациентку экстренно госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы. Диагноз был подтвержден: обнаружена гигантская доброкачественная менингиома размером с крупное яблоко», – сообщили в Минздраве КБР.

Хирурги провели костно-пластическую трепанацию черепа и удалили опухоль. Операция прошла хорошо – никаких осложнений не было. Сейчас Марьям находится под наблюдением врачей и проходит реабилитацию.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что в Пятигорске врачи удалили 16-летнему подростку огромную восьмисантиметровую срединную кисту шеи. Врачи сравнили размеры новообразования с яблоком. Такая патология в медицине считается довольно редкой и появляется еще в утробе матери – на 6-7 неделе беременности.

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