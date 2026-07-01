«Дельфины» вернутся ко Дню города: как в Ставрополе восстанавливают легендарный фонтан

После реставрации скульптуры предстанут перед ставропольцами в своем первозданном виде. Фото: @duvall.eugene

В Ставрополе полным ходом идёт реставрация каскадного фонтана «Дельфины», который с середины прошлого века украшает проспект Октябрьской Революции. Фонтан, созданный в 1950-х годах, за десятилетия сильно обветшал. В октябре 2024 года городские власти приняли решение о реставрации, но вокруг проекта разгорелись споры. Ставропольцы очень трепетно относятся к «Дельфинам», которые стали одним из символов города и опасались, что фонтан могут изменить до неузнаваемости. Их опасения были услышаны: в 2026 году скульптуры отправили на реставрацию, доверив работу команде профессионалов, задача которых - сохранить первоначальный вид фонтана.

Сейчас все семь скульптур находятся в мастерской. Руководитель реставрационных работ Виктор Аксёнов рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», как проходит восстановление.

В 2026 году фигуры дельфинов отправились в мастерскую скульпторов. Фото: администрация Ставрополя

В первую очередь мастера очистили скульптуры от многочисленных слоёв краски, удалили повреждённый бетон. Самая большая проблема - носы дельфинов, откуда текла вода. За десятилетия они разрушились из-за воды, влияния погоды и человеческого вмешательства. Только на одной из скульптур нос, точнее его часть, сохранился в первозданном виде. По ней специалисты восстановят все остальные.

«У всех скульптур будет именно исторический вид. Новая часть монтируется на существующее основание», - рассказал Виктор Аксёнов.

Восстановление идёт вручную, скульпторы лепят недостающие фрагменты по сохранившемуся образцу. Реставраторы используют современные материалы, которые, по их расчётам, позволят скульптурам прослужить ещё многие десятилетия. Полная очистка, заделка трещин и удаление разрушенного бетона должны минимизировать риски будущих повреждений.

Помимо самих скульптур, обновят и гидротехническую систему. Старые трубы пришли в негодность, их заменят. Но главное - вернут первоначальную схему водоснабжения, которая была заложена ещё в советское время, когда трубы проходили скрыто внутри скульптур и подпорной стены. В последние годы система была упрощена, и элементы коммуникаций были видны.

Все семь скульптур восстанавливают одновременно. В мастерской работают четверо скульпторов, плюс отдельные специалисты занимаются чашами и раковинами. Завершить реставрацию планируют уже в ближайшие месяцы, чтобы в День города дельфины заняли свое место на проспекте.

Каскадный фонтан "Дельфины" был создан в 1954 году. Фото: из фондов Ставропольского музея-заповедника

Виктор Аксёнов признался, что для него важно показать горожанам дельфинов такими, какими их создали в 1950-х. Ведь большинство жителей Ставрополя никогда не видели фонтан в первозданном виде.

«Это как забытая страница истории города, которая в таком зримом образе оживает», - сказал реставратор.

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