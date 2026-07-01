«Я потрясена мудростью ребенка»: Сати Казанова нестандартно завершила грудное вскармливание дочери

Певица до сих пор не раскрывает имя дочери. Фото: социальные сети Сати Казановой

Сати Казанова рассказала о том, что завершила важный этап своей жизни – закончила грудное вскармливание первой дочери. 43-летняя певица из Кабардино-Балкарии и экс-солистка группы «Фабрика» очень трепетно относится к воспитанию своего ребенка. После родов она долго не показывала ее лицо и до сих пор держит в тайне от публики имя малышки.

К отказу от грудного вскармливания Сати тоже подобрала особый подход. Сати рассказала, что перебирала много возможных способов. Родственники предлагали мазать грудь горьким лекарством, люди в интернете – уехать от ребенка на год.

Но певица резко отказалась, заявив, что считает такие способы травмирующими для ребенка. Сати Казанова рассказала, что этот шаг был важен не только для ребенка, но и для нее самой.

«Я молилась, чтобы завершить мягко. Мне кажется, я сама была привязана к процессу грудного кормления побольше, чем мой ребёнок».

Так, на собственном опыте, звезда пришла к оригинальному выводу. Она решила отучать ребенка от груди разговорами. Каждую ночь, когда малышка начинала хныкать, прося еды, она извинялась перед дочерью, мягко ей отказывала и ласково обнимала ее. И, считает Казанова, у полуторагодовалого ребенка хватило мудрости принять ее решение без травмы.

«Честный разговор с маленьким человеком оказался способом самым благородным, действенным и гуманным. Я потрясена природной мудростью этого ребенка (да и каждого!)», – рассказала звездная мать.

Дочь Сати Казановой появилась на свет в октябре 2024 года. Тогда звезда вызвала возмущение фанатов рассказом о лотосовых родах – это необычная духовная практика, особенностью которого является отсроченное отрезание пуповины. Но певица оправдалась, заявив, что в приоритете для нее – безопасность ребенка, а не эстетика и точность ритуала.

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