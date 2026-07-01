Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июля 2026 11:50

Разлив нефти в Дагестане: компанию оштрафовали на 14 млн рублей за ущерб экологиифото

Суд взыскал с нефтегазовой компании Дагестана 14,2 млн рублей за разлив нефти
Вероника УШИНСКАЯ
Нефтегазовая компания пыталась оспорить решение, но суд признал результаты экспертизы верными.

Нефтегазовая компания пыталась оспорить решение, но суд признал результаты экспертизы верными.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нефтегазовую компанию из Дагестана оштрафовали за ущерб экологии на сумму более 14 млн рублей. Сообщается, что это произошло из-за разлива нефтепродуктов.

По данным суда, на территории Ногайского района произошел разлив нефти из-за прорыва трубы на нефтепроводе. Токсичные вещества вылились на поле площадью около 0,3 га и нанесли сильный вред сельскохозяйственным землям.

Экспертиза установила, что в ходе разлива сельскохозяйственным землям был нанесен ущерб на сумму более 14 млн рублей. Представитель нефтегазовой компании не стал оспаривать факт разлива, но не согласился с размером вреда. Сторона защиты утверждала, что экология пострадала не так сильно, как это оценили сотрудники природоохранной прокуратуры.

«Оценив представленные доказательства, суд признал расчёт ущерба обоснованным», – говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда Дагестана.

Ногайский районный суд удовлетворил иск махачкалинского межрайонного природоохранного прокурора и взыскал с предприятия 14 239 368 рублей. Они пойдут в доход муниципального бюджета. Решение в законную силу не вступило, его могут обжаловать.

Тем временем поля Дагестана остаются в опасности из-за приближающегося нашествия саранчи. Местные власти пытаются защитить урожай республики от вредителей – защитные мероприятия провели на 43 тысячах гектаров. В работах привлечены наземная техника и авиация.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru