Нефтегазовая компания пыталась оспорить решение, но суд признал результаты экспертизы верными. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нефтегазовую компанию из Дагестана оштрафовали за ущерб экологии на сумму более 14 млн рублей. Сообщается, что это произошло из-за разлива нефтепродуктов.

По данным суда, на территории Ногайского района произошел разлив нефти из-за прорыва трубы на нефтепроводе. Токсичные вещества вылились на поле площадью около 0,3 га и нанесли сильный вред сельскохозяйственным землям.

Экспертиза установила, что в ходе разлива сельскохозяйственным землям был нанесен ущерб на сумму более 14 млн рублей. Представитель нефтегазовой компании не стал оспаривать факт разлива, но не согласился с размером вреда. Сторона защиты утверждала, что экология пострадала не так сильно, как это оценили сотрудники природоохранной прокуратуры.

«Оценив представленные доказательства, суд признал расчёт ущерба обоснованным», – говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда Дагестана.

Ногайский районный суд удовлетворил иск махачкалинского межрайонного природоохранного прокурора и взыскал с предприятия 14 239 368 рублей. Они пойдут в доход муниципального бюджета. Решение в законную силу не вступило, его могут обжаловать.

Тем временем поля Дагестана остаются в опасности из-за приближающегося нашествия саранчи. Местные власти пытаются защитить урожай республики от вредителей – защитные мероприятия провели на 43 тысячах гектаров. В работах привлечены наземная техника и авиация.

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