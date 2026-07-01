Рвал на глазах у хозяйки: бездомный пес чуть не убил маленькую собаку и покусал девушку в центре Ессентуков

Агрессивное животное покусало местную жительницу – ей назначили курс уколов от бешенства Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ессентуках бездомный пёс набросился на девушку, вышедшую на прогулку со своим питомцем – маленькой домашней собачкой. Агрессивное животное покусало местную жительницу – ей назначили курс уколов от бешенства, но сильнее пострадал её четвероногий друг. Сейчас собака буквально борется за жизнь.

Как рассказала сестра пострадавшей, всё случилось вечером 29 июня недалеко от Курортного парка. Девушка вместе со своей подругой и питомцем вышли на прогулку. Собачка маленькая, поэтому она всегда была на руках у хозяйки. Её поставили на землю буквально на несколько секунд, предварительно убедившись, что поблизости нет бродячих псов.

Опасность появилась из ниоткуда – огромный пёс схватил собаку и начал её рвать. Девушка тут же бросилась спасать питомца и тоже попала под раздачу – агрессивное животное покусало и её.

Когда пса удалось отогнать, собачка была уже без сознания. Пришлось экстренно искать ветеринара – её отправили на операцию. Сейчас состояние животного критическое.

Сестра пострадавшей местной жительницы возмущена: почему агрессивные собаки спокойно бегают в общественных местах? Сколько ещё должно пострадать людей, прежде чем проблему решат?

«Прошу не оставлять этот случай без внимания. Сегодня пострадали моя сестра и её собака. Завтра на их месте может оказаться ребёнок», – добавляет девушка.

На ситуацию уже отреагировали в региональном следкоме. В ведомстве начали проверку по факту нападения стаи бездомных собак на местную жительницу:

«По результатам проведения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Также приняты меры к организации отлова безнадзорных животных», – сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

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