Знал, что вода грязная, но ничего не делал: директор водоканала пойдёт под суд после массового отравления людей в Дагестане

Директор водоканала стал фигурантом уголовного дела. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Дагестане завершено расследование уголовного дела против директора районного водоканала. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, глава предприятия знал, что к абонентам поступает грязная вода, но никаких действий не предпринимал. В результате более 90 жителей села Карабудахкент, в том числе и дети, оказались на больничной койке с острым бактериальным кишечным заболеванием.

Напомним, весной Дагестан накрыли мощные ливни. Вода, которая должна была давать жизнь, принесла с собой затопленные села, разрушенные дома, горе и беды для тысяч семей. Из кранов в домах людей шла коричневая жижа, больше напоминающая кофе. Жителям рекомендовали не пить воду без кипячения, а лучше заменить её бутилированной. Но кто-то этот совет проигнорировал.

Первые сообщения об отравлениях появились в начале апреля. В больницы с симптомами острой кишечной инфекции начали поступать жители Карабудахкентского района. Тяжёлых случаев не было, но число заболевших росло. Сначала говорили о 30, потом о 90. В прокуратуре и СК начали проверки.

Жители Дагестана до сих пор не могут прийти в себя от разгула стихии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«По версии следствия, обвиняемый достоверно знал о несоответствии качества питьевой воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также о наличии нарушений при эксплуатации системы водоснабжения. Но при этом он не организовал устранение выявленных нарушений, не принял необходимых мер по обеспечению населения безопасной питьевой водой и продолжил ее подачу потребителям», - сообщили специалисты СУ СК России по Республике Дагестан.

При этом директор не стал ничего исправлять, не организовал контроль качества, не сообщил в Роспотребнадзор. В итоге жителей Карабудахкента массово скосила кишечная инфекция. Экспертиза подтвердила: причина - некачественная питьевая вода, которую пили люди.

Сейчас уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» направлено в суд.

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