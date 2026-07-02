Из 50 проехавших машин остановились 45. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Блогера восхитила забота чеченских водителей. Приехавший на Северный Кавказ путешественник своими глазами увидел хваленое гостеприимство и даже стал его «жертвой». Он пришел в шок от разницы менталитетов.

Как рассказал мужчина, он попадал в одну и ту же ситуацию в разных регионах России – пробило колесо посреди дороги. В Чечне из 50 проехавших мимо машин не остановились всего пять – остальные тормозили, спрашивали, что случилось, предлагали помощь.

Путешественники успокаивали: четыре взрослых мужчины уж точно справятся со сменой колеса. Но один из остановившихся местных оказался против: неправильно, что гостю в республике приходится заниматься тяжелой работой.

«Просто взял, выхватил у нас ключи и поменял нам колесо самостоятельно. Потом он нас хотел накормить, напоить, спать уложить», – удивился путешественник.

Мужчина сравнил это с опытом поездок в других регионах – там, когда он стоял на обочине со спущенным колесом, никто не останавливался. Кто-то, вероятно, считал, что справятся сами, кто-то просто был занят своими мыслями.

«В Чечне наоборот больше времени уходит на то, чтобы всем объяснить, что помощь не нужна», – посмеиваются местные с такого сравнения.

О гостеприимности жителей Северного Кавказа ходят легенды не только среди соотечественников. Британский тревел-блогер Уилл Эггертон провел неделю в Кабардино-Балкарии, после чего трогательно поблагодарил местных жителей за теплый прием. Он сказал, что в горах к нему все относились не как к гостю, а как к человеку, которого давно знают.

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