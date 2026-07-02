В Дербенте двое детей чуть не погибли из-за сильного течения в Каспийском море. Фото: предоставлено «КП»

В Дербенте двое детей чуть не погибли из-за сильного течения в Каспийском море. Амина и Дамир* (имена изменены) плавали совсем недалеко от берега – за детьми всё время присматривали бабушка и дедушка, но в какой-то момент быстрый поток воды подхватил сначала девочку, а затем мальчика и стал уносить их в открытое море. Рядом оказался ставропольский дзюдоист – 12-летний Платон. Заметив, что ребятам грозит опасность, он тут же бросился на помощь.

Подросток приехал в Дагестан из соседнего Ставропольского края. В республике проходили спортивные сборы по дзюдо: здесь ребята много занимались, готовились к предстоящим турнирам. Но и отдыхать при этом не забывали.

Детей спас 12-летний дзюдоист из Ставрополя Платон. Фото: предоставлено «КП»

В день, который чуть не обернулся трагедией, Платон вместе с ребятами из команды и тренером Александром Кузнецовым пришёл на берег Каспийского моря. Они планировали играть в мяч, плавать и загорать – набираться сил. Рядом отдыхала семья: бабушка, дедушка и двое детей – девятилетняя Амина и её десятилетний брат Дамир. Море в тот день было неспокойным – сильные волны буквально сбивали отдыхающих с ног.

Когда сильное течение стало уносить брата и сестру в открытое море, Платон плавал поблизости. Дети стали звать на помощь, кричали и просили о помощи, и мальчик сразу бросился вытаскивать их из воды. Медлить было нельзя – каждая секунда могла стать роковой.

Как говорит сам Платон, в такой ситуации он не мог поступить иначе. Фото: предоставлено «КП»

Случившееся заметил и дедушка детей, но Платон добрался до них первым:

«За считанные минуты детей подхватило течение. И в этот миг, словно посланный небом ангел-хранитель, словно из ниоткуда появился Платон. Не раздумывая ни секунды, он бросился в воду, подхватил обоих детей под мышки и держал их изо всех сил, пока взрослые не подоспели на помощь. Он рисковал собой, но не дрогнул. Платон спас не просто двух детей – он спас всю нашу семью, наше будущее, нашу радость. Платон – настоящий герой, и герои не носят маски – они носят доброе сердце и отвагу в груди», – вспоминают тот день родственники Амины и Дамира.

О поступке юного героя узнал весь Дагестан. Фото: стоп-кадр видео Александра Кузнецова

Как говорит сам Платон, в такой ситуации он не мог поступить иначе – в его семье всегда учили помогать тем, кто оказался в беде.

О поступке юного героя узнал весь Дагестан. Мальчика стали благодарить жители всех уголков республики.

Министр физической культуры и спорта Дагестана Сажид Сажидов подарил Платону профессиональное кимоно, которое поможет ему в будущем добиваться спортивных высот:

Министр физической культуры и спорта Дагестана подарил Платону профессиональное кимоно Видео: соцсети Александра Кузнецова

«Платон не растерялся и спас двух тонущих детей. Такие поступки вызывают огромное уважение. Настоящий дзюдоист – это не только тот, кто умеет бороться, но и тот, кто готов прийти на помощь в нужный момент. Платон, мы гордимся тобой».

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