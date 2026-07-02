Ледник "Семёрка" - одна из главных достопримечательностей Чегета. Фото: сайт ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье»

Есть места, которые завораживают с первого взгляда. Приэльбрусье - одно из них. Величественные вершины, покрытые снегом, бескрайние ущелья и ледники, которые хранят тайны тысячелетий. Сюда едут альпинисты, туристы и просто любители красивой природы, чтобы увидеть то, что не забывается никогда.

Одна из самых узнаваемых природных достопримечательностей этих мест - висячий ледник «Семёрка» на северном склоне Чегета. Своё название он получил благодаря необычной форме, напоминающей гигантскую цифру, застывшую в расщелине между двумя горами. Форма ледника - результат сложной игры рельефа и движения льда. Сотни лет снег накапливался в расщелинах между горами Тонгуз-Орун и Накра-Тау, спрессовываясь под ветрами в лед. Этот ледяной массив, застывший в форме цифры, достигает 300 метров в ширину.

Не каждому удается заснять такую величественную картину. Фото: стоп-кадр видео to_loom

«Семёрка» буквально висит на крутом склоне, и время от времени с него сходят лавины. Наиболее крупная была зафиксирована в мае 2019 года, а каждый год, по рассказам местных, отмечается один-два схода снега. Но в этом году природа напомнила о своей силе: с ледника сошла мощная лавина. Момент схода засняла туристическая группа, оказавшаяся на противоположном склоне.

В КБР с ледника "Семёрка" сошла лавина Видео: соцсети to_loom

Но не только лавинами известен этот ледник, с ним связана ещё и интересная историческая легенда. Во время Великой Отечественной войны немецкое командование, проводившее операцию «Эдельвейс» по завоеванию Кавказа, поставило задачу захватить главные перевалы и занять оборонительную позицию на Эльбрусе. Немцам удалось водрузить вымпел Третьего рейха на высочайшей горе Европы. И, чтобы закрепить свой успех, они планировали с помощью взрывов превратить «Семерку» в немецкую свастику. Однако этим планам помешало наступление советской армии.

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