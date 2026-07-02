Вернулся домой спустя 83 года: останки найденного под Волгоградом красноармейца Тимофея Аникеева похоронят на Ставрополье

83 года Тимофей Аникеев числился в списках пропавших без вести Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

83 года Тимофей Аникеев числился в списках пропавших без вести. С апреля 1943 года о судьбе солдата не знали ничего – ни где погиб, ни где похоронен. И вот спустя десятилетия поисковики нашли его останки под Волгоградом. Теперь Герой Великой Отечественной вернется на малую Родину – в Ставропольский край.

Сохранился смертный медальон

19 июня 2026 года на месте бывшего фашистского лагеря для военнопленных «Дулаг-205» под Волгоградом прокурорский поисковый отряд обнаружил останки советских бойцов. При одном из них находился смертный медальон. Опознавательный знак сильно пострадал от времени, но его удалось расшифровать специалистам лаборатории «Солдатский медальон».

Выяснилось, что медальон принадлежал уроженцу села Прасковея Тимофею Васильевичу Аникееву, 1910 года рождения. Солдата призвали в ряды Красной армии 25 июня 1941 года – на третий день войны. Дома его ждали жена Пелагея Ивановна, сын Виктор и дочь Елена.

Когда и при каких обстоятельствах Тимофей Аникеев попал в плен, неизвестно. Но немецкое командование определило его в лагерь «Дулаг-205».

«Дулаг-205» – пересыльный лагерь для советских военнопленных и гражданских, созданный немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны.

По рассекреченным данным ФСБ, он был рассчитан на 1200 пленных, но в конечном итоге вмещал более 4000 человек. Военнопленные жили в ямах 60 на 30 метров – по 150 человек в каждой. У людей не было возможности прилечь – спали они сидя. Кормили впроголодь, а с декабря 1942 года кормежку прекратили вовсе. От голода и холода каждый день гибли десятки пленных. При освобождении лагеря советские солдаты обнаружили тысячи тел.

Когда и при каких обстоятельствах Тимофей Аникеев попал в плен, неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как искали родных

Когда личность бойца установили, поисковикам предстоял поиск его потомков. Супруга Пелагея Ивановна умерла еще в 1993 году, так и не дождавшаяся хоть каких-то вестей о муже.

Удивительно, но на поиски ушло всего два часа. Председатель ставропольского отделения «Поискового движения России» Григорий Касмынин подключил краевые СМИ, краеведов и общественников.

«Народ у нас неравнодушный. Я обратился в краевые средства массовой информации с просьбой найти родственников. В результате поисков родственники найдены, все они проживают в селе Прасковея», – рассказал Григорий в эфире Радио «Комсомольская правда».

Поисковикам удалось связаться с правнучкой Тимофея Аникеева Еленой Хачатуровой, правнуком Александром Стефаненко и внучатой племянницей Еленой Кондауровой.

Как захоронят останки

Сейчас решается вопрос о проведении ДНК-экспертизы для окончательного подтверждения родства. После этого останки Тимофея Аникеева будут торжественно захоронены на Ставрополье.

Как сообщил Григорий Касмынин, все работы велись в рамках всероссийского проекта «Без срока давности»:

«Поисковики, прокуратура, краеведы и простые неравнодушные люди – это цепочка, которая позволила вернуть имя героя из небытия. Самое главное, что у нас в крае проживают неравнодушные к этому люди. Родственников мы находим очень и очень быстро. У всех нас есть ещё та боль и забота, что не у всех они найдены, и люди помогают найти хотя бы не своих родственников, но чужих».

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