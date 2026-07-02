В аэропорту Махачкалы запустили систему распознавания по радужной оболочке глаза Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Современные технологии приходят на Северный Кавказ, и Дагестан оказывается в центре передовых изменений. В Международном аэропорту Махачкалы запустили первую в России систему распознавания по радужной оболочке глаза. Уникальный биометрический комплекс «Взор» теперь контролирует доступ сотрудников в служебные зоны одного из крупнейших авиаузлов Северного Кавказа.

«Это отечественная разработка, она уже прошла опытную эксплуатацию на промышленных объектах и в силовых структурах. Система способна сканировать радужку на расстоянии до полутора метров, причём человек может находиться в движении», - рассказали специалисты компании-разработчика.

В аэропорту Махачкалы запустили систему распознавания по радужке Видео: пресс-служба главы РД

При этом очки и контактные линзы не мешают идентификации. Время распознавания - доли секунды, пропускная способность комплекса достигает 40 человек в минуту. Это позволяет избежать очередей и делает контроль почти незаметным для сотрудников.

По надёжности метод сопоставим с анализом ДНК, а вероятность ошибки минимальна. Снимок радужки преобразуется в закрытый биометрический бинарный код. Это исключает подделку и защищает личную информацию.

Воздушная гавань Дагестана становится одной из самых технически развитых. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Помимо «Взора», в аэропорту Махачкалы установлен комплекс «Киоск», который автоматически записывает биометрические шаблоны - радужку, лицо, отпечатки пальцев и голос. Это позволяет создать единую систему идентификации для сотрудников аэропорта, повышая безопасность и исключая человеческий фактор.

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