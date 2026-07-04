Ставропольцев ждут две недели без горячей воды: список адресов, где с понедельника 6 июля отключат горячую воду

Ставропольцев ждет отключение горячей воды. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето – время активной подготовки к зиме городских теплосетей. Котельные традиционно останавливают на плановый ремонт, который длится две недели. А это значит, что жители домов, подключённых к этим котельным, на время останутся без горячей воды.

С 6 по 19 июля включительно ремонтные работы затронут котельные в Ленинском, Октябрьском и Промышленном районах краевой столицы. Даем полный список адресов, где с понедельника отключат горячее водоснабжение.

Список адресов, где в Ставрополе не будет горячей воды с 6 июля:

- ул. Доваторцев, 3, 4, 4А, 5, 7, 7А, 7/2;

- ул. Мира, с 409 по 473, с 400 по 460/3;

- ул. Краснофлотская, 46, 85, 101, 103;

- ул. Ленина, с 301 по 369, с 380 по 442;

- ул. Пржевальского, 1, 2, 2/2;

- ул. Короленко, 1, 3, 5, 7;

- ул. Лермонтова, 347;

- ул. Социалистическая, с 1 по 3, с 2/1 по10;

- ул. Булкина, 6, 8, 17, 19;

- ул. Дзержинского, с 115 по 141 (нечетные), с 102 по 114 (четные);

- ул. Жукова, с 8 по 50 (четные), с 1 по 29 (нечетные);

- ул. Ленина, с 205 по 221 (нечетные);

- ул. Ленина, с 228 по 292 (четные);

- ул. Лермонтова, с 81 по 189А (нечетные), 148, 148А;

- ул. Мира, с 218 по 286/29 (четные);

- ул. Мира, с 277 по 315 (нечетные);

- пр-кт Октябрьской Революции, с 1 по 53 (нечетные);

- пр-кт Октябрьской Революции, с 2 по 34 (четные);

- ул. Р. Люксембург, 63, 65А;

"Эх, жаль, про запас не намоешься!". Фото: Алексей ФОКИН.

- ул. Советская, с 1 по 3(нечетные); с 6 по 16/1(четные);

- ул. Комсомольская, 99, 113, 120;

- пл. Ленина, 1;

- пр-кт К. Маркса, 93, 104, 110;

- ул. Артема, 2, 6, 20, 35;

- ул. Чапаева, 5, 7, 11, 15А, 17А, 17Б, 35А;

- ул. Парижской коммуны, 54, А, Б, В;

- ул. Репина, 71Б, детский сад № 61;

- ул. Трунова, 71, школа № 32;

- ул. Трунова, 71, детский дом №12;

- ул. Трунова, 71, 100;

- ул. Октябрьская, 159, тубсанаторий «Дружба»;

- ул. Бабушкина, 2А, школа № 41.

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