Блогер рассказывает, как проходит пешеходный маршрут от Каспия до Черного моря. Фото: стоп-кадр видео блогера

Путешественник из Подмосковья идет из Дербента в Сочи по Кавказской тропе. Любитель трекинга – так сейчас модно называть походы с палатками – Владимир Пискунов не в первый раз приехал на юг. Год назад он уже шел по популярному маршруту – тогда он проходил только территорию Дагестана, заглядывая в самые интересные для туриста места. Теперь же блогер решился на серьезный шаг и отправился в путешествие от моря до моря – из Дербента в Сочи.

Кавказская тропа это огромный пешеходный маршрут от Каспийского до Черного моря. Путь Владимира начинается в Дагестане и проходит через Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Адыгею и завершается в Краснодарском крае. Путешественник вышел 10 июня и собирается пройти 1600 километров.

Путешественник уже прошел одну из главных достопримечательностей Дагестана – знаменитое селение Кубачи. Оно известно как ювелирная столица республики – издревле в ауле живут мастера, которые передают технику из поколения в поколение.

Владимир показывает красоты Дагестана каждый день. Фото: стоп-кадр видео блогера

Владимир остановился и в Харбуке, известном как оружейный центр Дагестана. Там он встретился с женщиной, которую называют железной леди. Жительница по имени Джавгар – потомственный кузнец, сварщик, слесарь, токарь и гравировщик.

«У нас считается, что главная ценность тропы – это люди. И Дагестан – тому подтверждение», – рассказывает впечатленный Владимир.

С начала путешествия блогера прошло более 20 дней – Владимир все еще карабкается по горным хребтам Дагестана и успевает монтировать видео. Он публикует ролики каждый день и отчитывается в них о преодоленном маршруте: где-то бывает сложно пролезть через грязь, а где-то – жалко спускаться с горы, на которую только что с трудом забрался.

Не без трудностей он добрался до села Ботлих, а впереди – другие республики Северного Кавказа и выход к южным регионам. И хоть путешественник уже не так бодр и энергичен, его подстегивают другие туристы, которые также решили испытать себя и насладиться горными красотами.

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