Вышла с ножом к детям: недовольная шумом женщина угрожала ребенку на велосипеде в Ставрополе

Ребята играли во дворе дома у детской площадки. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе недовольная женщина вышла с ножом к детям. Инцидент произошел днем 6 июня во дворе жилого дома в юго-западном районе города.

По сообщениям очевидцев, незнакомка вышла к играющим детям и стала возмущаться. К одному из них – мальчику на велосипеде – она подошла с крупным кухонным ножом и угрожала проколоть колеса, пока испуганный ребенок пятился назад.

«Вы задолбали, вы просто задолбали! Каждый день...каждый день», — говорит она на видео, снятом очевидцами.

На кадрах видно, что вокруг людно: с детьми гуляли взрослые и подростки. Но женщину это не остановило. Только после уговоров одного из очевидцев она убрала нож в сумку и ушла.

Местные опубликовали ролик и попросили разобраться в ситуации и защитить детей – все-таки рядом много детских площадок, на которых дети могут шумно играть. КП-Северный Кавказ запросила комментарий полиции.

Информация дополняется.

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