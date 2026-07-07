Тайник в горах и 10 единиц оружия: в Кабардино-Балкарии задержали восемь участников террористической ячейки

Ячейка действовала в Баксанском районе республики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кабардино-Балкарии задержали восемь участников законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации. По данным ФСБ, группа готовила нападения на административные здания правоохранительных органов, чтобы завладеть оружием и перейти на нелегальное положение.

Ячейка действовала в Баксанском районе республики. Операцию провели сотрудники ФСБ совместно с МВД России и Росгвардией.

«Установлено, что члены группы осуществляли подготовку нападений на административные здания правоохранительных органов в Кабардино-Балкарской Республике с целью завладения оружием и последующим переходом на нелегальное положение», – сообщили в ЦОС ФСБ России.

По версии силовиков, участники группы присягнули на верность одному из представителей террористической организации и начали подготовку к вооруженным нападениям.

Во время задержания и последующих обысков по местам проживания подозреваемых, а также в оборудованном тайнике, силовики обнаружили оружие, боеприпасы и другие предметы.

Главаря ячейки и остальных участников группы задержали Фото: Ольга ЮШКОВА.

Всего у них изъяли 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, около 500 патронов, пять килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и комплектующие для их изготовления. Кроме того, правоохранители нашли 18 ножей, три радиостанции, медикаменты, снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и запас продуктов питания.

Главаря ячейки и остальных участников группы задержали. В отношении них возбудили уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ), а также организации деятельности террористической организации и участии в ней (часть 1, часть 2 статьи 205.5 УК РФ).

По этим статьям предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Всем задержанным избрали меру пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

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