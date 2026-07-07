Сальто в кругу гостей и любовь без пафоса: скромная свадьба в Дагестане покорила интернет – их пригласили в Москву

Федор Щукин поблагодарил Гаджи и Милану за трогательную свадьбу. Фото: стоп-кадры видео жениха

Это была не самая дорогая свадьба в Дагестане. Но видео с неё посмотрели тысячи людей по всему миру. Они писали молодоженам: «Слезы счастья за вас», «Они нам уже как родные», «Самая лучшая свадьба, которую я видела». Гаджи и Милана Ибрагимовы не планировали становиться интернет-звездами. Просто танцевали, улыбались и любили друг друга так искренне, что это тронуло даже тех, кто никогда не был с ними знаком. А теперь их пригласили на всероссийский свадебный фестиваль.

Молодоженам из Дагестана вручили приглашение на всероссийский свадебный фестиваль. Свадьба Гаджи и Миланы Ибрагимовых потрясла не только всю республику – им писали из разных регионов и стран с благодарностью за видео с торжества. Люди говорили, что для них честь быть причастными к празднику хотя бы тем, что смотрели ролики с него и радовались за счастье молодоженов как за собственное.

«Сколько стран погуляли на этой свадьбе? Счастья молодоженам, салам из Бишкека»;

«Ребята, Бельгия вас смотрит»;

«Мы оказались случайно свидетелями этого рождения новой семьи. Столько счастья, любви в глазах молодоженов. Благодарю за приглашение, гостья из Красноярска»;

«Я русская из Сибири. Живу в Германии. Сегодня вся деревня слушает вашу свадьбу и видит мою улыбку и слезы радости за вас», – писали люди со всего мира.

Ролики со свадьбой Гаджи и Миланы буквально взорвали интернет. И на удивление дело не в масштабах празднования, о которых обычно вспоминают, когда дело доходит до кавказских праздников.

Людей покорила энергия и любовь, с которой подошли к празднованию молодожены: с утра до вечера они развлекали гостей, трогательно заботились друг о друге, сохраняя при этом традиционную для региона скромность и сдержанность. А живые танцы Гаджи покорили всех окончательно – как много женихов впрыгивают в круг гостей с колеса и сальто?

Глава Дагестана поблагодарил молодоженов за взорвавшие соцсети ролики со свадьбы Видео: соцсети Гаджи

«Ваша свадьба стала таким ярким, настоящим событием для всего Дагестана. Это был, по сути, уже не просто ваш семейный праздник, а знаковое событие для всей республики. Вы показали настоящий пример, как можно сочетать и наши традиции, и взаимное уважение, и искреннюю любовь», – поблагодарил молодоженов на личной встрече врио главы Дагестана Федор Щукин.

Сами молодожены признаются, что не ожидали такого внимания. Они считают себя вполне обычной парой. Милана – вчерашняя студентка медицинского училища, Гаджи – молодой предприниматель. Танцевальные навыки, которыми он поразил всю республику, молодой человек получил в детстве в знаменитом дагестанском народном ансамбле «Ватан».

Людей из разных стран тронуло нежные отношения молодоженов. Фото: стоп-кадры видео жениха

Чтобы поблагодарить молодоженов за такой трогательный пример любви и уважения, Федор Щукин вручил Милане и Гаджи приглашение от Национального центра Россия в Москве на III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца.

«Я попросил организаторов, чтобы вы стали не просто почетными гостями, но и спикерами. Чтобы рассказали о своём опыте, о наших традициях, о своей любви, о своей истории. Для нас это было бы честью, а для всей страны – таким хорошим примером и сочетания традиций, и уважения, и любви».

Молодожены поблагодарили главу и пообещали достойно представить республику на фестивале. Он начнется 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Москве. Сотни пар из разных уголков России одновременно сыграют свадьбы в Национальном центре «Россия».

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