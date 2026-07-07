«Засыпаем дорогу к месту свадьбы в горах Осетии»: Ида Галич поделилась деталями предстоящей церемонии

Ида Галич и Олег Ледвич Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

36-летняя телеведущая и блогер Ида Галич поделилась новыми подробностями предстоящей свадьбы с 34-летним московским бизнесменом Олегом Ледвичем. Она рассказала, что подготовка к торжеству уже вышла на финишную прямую.

Для обоих брак станет вторым. От первого мужа, предпринимателя Алана Басиева, Галич воспитывает шестилетнего сына Леона, а у Ледвича есть девятилетняя дочка Аня. Год назад у пары появился совместный ребенок. Родители держали в секрете, как назвали малышку. Только в декабре 2025 года Галич поделилась: «Мне хотелось необычное имя, ведь я – Ида. Мне хотелось имя яркое, индивидуальное, а Олегу хотелось простоты. Мы очень долго спорили. Но в итоге назвали дочь Лией».

Теперь же Ида и Олег решили узаконить отношения. Блогер объяснила, что осознанно решила выйти замуж после рождения ребенка, чтобы не спешить, прийти в форму и не быть беременной на церемонии.

Как рассказала телеведущая в интервью «КП-Петербург», свадьба пройдет в ее родных краях. Галич родилась в Германии, но у ее мамы осетинские корни:

«Свадьба будет в районе Владикавказа. Это будет удивительное событие. Мы сейчас даже засыпаем дорогу к горам, чтобы она осталась после праздника. Это что-то важное, чем мы можем поделиться с людьми».

Ида и Олег познакомились в 2023 году Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Ида призналась, что самым непростым во время подготовки оказался не выбор локации или нарядов, а постоянно растущие расходы:

«Иногда было сложно, потому что сумма, которую мы держали в голове, оказалась чуть больше, чем мы планировали. Но, слава Богу, не я заношу этот бюджет, и я чувствую себя поспокойнее».

Невеста планирует несколько раз переодеться за время церемонии. Уже сшиты два платья и костюм для вечерней части. Праздник начнется еще до сбора гостей на месте: «Мы пригласили более 180 человек, организовали для них отдельный рейс. Подарки и сюрпризы. Будет маленькая кавказская свадьба».

Предложение руки и сердца Олег сделал Иде еще в ноябре 2024 года во время отдыха в Дубае. А познакомились они летом 2023 года в Сочи на частной вечеринке. Галич рассказывала, что была в тот период очень уставшей, эмоционально находилась на нуле и вообще присмотрела Олега для своей подруги. Но после вечеринки он начал писать Иде.

Что касается свадьбы, Галич думала ограничиться скромной регистрацией и ужином с близкими, но будущий супруг настоял на большом торжестве. Ледвич – из обеспеченной семьи, его отец занимается строительством мобильных ледовых комплексов. Сам Олег учился во Всероссийской академии внешней торговли, два года работал в Германии в логистической компании. В 2018 году вместе с отцом он основал бизнес по монтажу промышленных машин и оборудования.

А ведь буквально несколько месяцев назад Галич едва все не отменила. Она заявила, что Олег разводится с ней еще до церемонии.