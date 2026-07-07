Сгнившие полы и пропитанные кровью матрасы: пациенты нейрохирургии Кисловодска жалуются на антисанитарию и разруху

«Грязь, разруха и полное безличие к пациентам». Так пациенты отделения нейрохирургии городской больницы Кисловодска отзываются о своих палатах. Люди, проходящие реабилитацию после тяжелых операций на мозге и позвоночнике, бьют тревогу. Они утверждают, что здание давно находится в плачевном состоянии, а властям до этого нет никакого дела. К делу просят подключиться минздрав Ставрополья.
Новостями об условиях лечения жители курортного города поделились в социальных сетях:
«В нейрохирургическом отделении Кисловодска люди лежат в условиях, которые невозможно назвать человеческими», – пишут пациенты.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что состояние помещений и правда удручающее: прогнившие, кое-как залатанные полы под ногами, продавленные матрасы насквозь пропитанные смесью мочи, крови и фекалий. Стены – в глубоких трещинах, подоконники и оконные рамы сгнили и развалились, а мутные стекла едва держатся в старых деревнях проемах. Антисанитария видна невооруженным взглядом.
«Это не кадры из заброшенной больницы. Это место, где сегодня лечат людей после тяжелых операций. Разве люди заслужили такую "медицину"? Они не заслуживают уважения? Достойных условий и нормального отношения?»
Как пишут пользователи, отделение пребывает в разрухе уже давно. О проблеме многократно докладывали руководству больницы и местным чиновникам, но пока никаких действий для решения проблемы предпринято не было.
«КП-Северный Кавказ» запросила официальный комментарий у министерства здравоохранения Ставропольского края. В ведомстве нам сообщили, что проверить, обращались ли к ним конкретно с этой жалобой, не могут. Но в целом план действий в таких ситуациях следующий:
«Заявку на ремонт отделений это учреждение направляет регулярно. После выделения средств рабочие приступят к ремонту».
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