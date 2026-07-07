Сгнившие полы и пропитанные кровью матрасы: пациенты нейрохирургии Кисловодска жалуются на антисанитарию и разруху

Пациенты утверждают, что здание давно находится в плачевном состоянии. Фото: соцсети

«Грязь, разруха и полное безличие к пациентам». Так пациенты отделения нейрохирургии городской больницы Кисловодска отзываются о своих палатах. Люди, проходящие реабилитацию после тяжелых операций на мозге и позвоночнике, бьют тревогу. Они утверждают, что здание давно находится в плачевном состоянии, а властям до этого нет никакого дела. К делу просят подключиться минздрав Ставрополья.

Новостями об условиях лечения жители курортного города поделились в социальных сетях:

Новостями об условиях лечения жители курортного города поделились в социальных сетях. Фото: соцсети

«В нейрохирургическом отделении Кисловодска люди лежат в условиях, которые невозможно назвать человеческими», – пишут пациенты.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что состояние помещений и правда удручающее: прогнившие, кое-как залатанные полы под ногами, продавленные матрасы насквозь пропитанные смесью мочи, крови и фекалий. Стены – в глубоких трещинах, подоконники и оконные рамы сгнили и развалились, а мутные стекла едва держатся в старых деревнях проемах. Антисанитария видна невооруженным взглядом.

Подоконники и оконные рамы сгнили и развалились. Фото: соцсети

«Это не кадры из заброшенной больницы. Это место, где сегодня лечат людей после тяжелых операций. Разве люди заслужили такую "медицину"? Они не заслуживают уважения? Достойных условий и нормального отношения?»

Как пишут пользователи, отделение пребывает в разрухе уже давно. О проблеме многократно докладывали руководству больницы и местным чиновникам, но пока никаких действий для решения проблемы предпринято не было.

«КП-Северный Кавказ» запросила официальный комментарий у министерства здравоохранения Ставропольского края. В ведомстве нам сообщили, что проверить, обращались ли к ним конкретно с этой жалобой, не могут. Но в целом план действий в таких ситуациях следующий:

Антисанитария видна невооруженным взглядом. Фото: соцсети

«Заявку на ремонт отделений это учреждение направляет регулярно. После выделения средств рабочие приступят к ремонту».

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