День семьи, любви и верности появился в 2022 году. Фото: Evgeny Atamanenko/Shutterstock/Fotodom

8 июля в Ставрополе ярко отметят День семьи, любви и верности (об истории этой даты читайте здесь). «КП-Северный Кавказ» рассказывает, как пройдет праздник.

Куда сходить в Ставрополе 8 июля 2026 года

Начнутся праздничные мероприятия в 11:00 одновременно в нескольких локациях:

– в библиотеке №2 (ул. Доваторцев, 44/1) запланирована познавательно-игровая встреча «Ромашек белый хоровод», а в библиотеке №5 (ул. Октябрьская, 107А) – игровая программа «Под покровом Петра и Февронии»;

– любителей рукоделия приглашают в Центр допобразования Ленинского района (ул. Ленина, 274) на мастер-класс по вязанию «Ромашковое настроение»;

– в Доме детского творчества Октябрьского района (ул. Гоголя, 36) подготовили тематическую программу «Мир в семье – мир на русской земле».

Днем эстафету подхватят открытые городские пространства. В 14:00 в молодежном центре «Лофт» (ул. Ленина, 251) заработает детская сцена «Ромашковое настроение» и одновременно начнется концертная программа «Песни о любви».

В 14:30 Центр детского творчества Промышленного района (пр-т Юности, 20) приглашает всех желающих на игру «Когда семья вместе, так и душа на месте».

В 15:00 Ставропольский Дворец детского творчества (ул. Ленина, 292) представит фестивальную программу «Моя страна – моя семья!», а культурно-досуговый центр «Чапаевец» (пр-д Чапаевский, 21) – тематический блок «Ромашковая Русь».

Одним из центральных событий праздника станет Парад ставропольских семей. В 16:30 колонна отправится от стелы «Пограничникам всех поколений» в парке Победы и направится к главной сцене. В 17:00 там стартует общегородская программа «Все начинается с семьи», в рамках которой пройдут концертные выступления, чествование семейных династий и творческие номера.

Важно!

В администрации Ставрополя уточнили, что все мероприятия на открытом воздухе состоятся только при хорошей погоде.