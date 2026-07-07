Матери-героине из Дагестана исполнилось сто лет

Гавизар Ярахмедова в свои сто лет находится в бодром расположении духа и любит общение. Фото: пресс-служба Сулейман-Стальского района

Гавизар Джарулаевну Ярахмедову знают и ценят далеко за пределами ее родного Сулейман-Стальского района. Женщина – гордость всего Дагестана: несмотря на все трудности жизни, она вырастила восьмерых детей, за что была удостоена звания мать-героиня.

В этом году Гавизар Джарулаевне исполнилось сто лет. Сейчас она живет в Касумкенте, а детство ее прошло в ныне упраздненном ауле Ивигар. Беззаботное время кончилось, когда Гавизар было 14 – началась Великая Отечественная война. Пришлось оставить школу и идти обеспечивать тыл. Девочка трудилась в колхозе, пахала, помогала убирать урожай, выполняла любые задачи.

После окончания войны она познакомилась с фронтовиком Ярахмедом Ярахмедовым, с которым и связала свою судьбу. Супруги поселились в Касумкенте.

В послевоенные годы работы хватало. Гавизар Джарулаевна бралась за все: трудилась санитаркой в районной больнице, затем в совхозе и на консервном заводе. Ее супруг занимал пост в финансовом отделе райисполкома.

Гавизар Ярахмедова посвятила жизнь не только воспитанию детей, но и труду на благо родины. Фото: пресс-служба Сулейман-Стальского района

Ярахмедовы жили скромно, но дружно, воспитывали восемь ребятишек. Справляться с такой оравой Гавизар Джарулаевне не было сложно – она сама выросла в многодетной семье.

Сейчас женщину можно назвать «бабушкой-героиней»: у нее 24 внука и большее 30 правнуков. Те близкие, которые остались жить неподалеку, приехали на юбилей к Гавизар Джарулаевне. Часть поздравлений пришел из зоны специальной военной операции – некоторые представители фамилии Ярахмедовых пошли по стопам своих героических предков и служат в армии.

Навестил юбиляршу и глава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов. Он поблагодарил ее за труд и стойкость.

Гавизар Джарулаевна всегда скромно отвечает, что у нее самая обычная жизнь для представителей ее поколения, но никогда не отказывается поделиться воспоминаниями из прошлого или обсудить современные новости – несмотря на почтенный возраст, она активно интересуется происходящим в стране и мире.