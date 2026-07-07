Сбылась мечта о встрече с кумиром: юный незрячий барабанщик из Ессентуков увиделся с Евгением Трофимовым

Артем встретился с кумиром. Фото: предоставлено "КП" Добро.Центр «Ангел»

У юного барабанщика из Ессентуков Артема Туминова недавно сбылась мечта. Незрячий мальчик, который увлекается музыкой, смог попасть за кулисы концерта и лично познакомиться с участниками группы «Комната культуры» и ее солистом Евгением Трофимовым.

Артем рассказал о своей мечте во время инклюзивного бала, который проходил в Ставрополе. Мальчик признался, что хотел попасть на концерт любимой группы и встретиться с ее лидером.

Вскоре желание удалось исполнить. Перед выступлением музыкантов в Пятигорске Артем вместе с мамой приехал в концертный зал, где его пригласили за кулисы. Там он познакомился с Евгением Трофимовым и другими участниками группы.

Мечта незрячего мальчика исполнена. Фото: предоставлено "КП" Добро.Центр «Ангел»

Для юного барабанщика встреча стала особенно важной. Музыканты показали ему свои инструменты, разрешили потрогать их и рассказали о том, как они устроены. Для незрячего ребенка возможность изучить предметы через прикосновения – это один из способов лучше почувствовать окружающий мир.

«Ребята отнеслись к Артему с большим вниманием, дали ему возможность потрогать музыкальные инструменты. Для незрячего ребенка это очень важно – так он может лучше познакомиться с музыкой», – рассказали организаторы встречи.

Самым запоминающимся моментом стала встреча с барабанщиком группы. Он посадил Артема за установку и дал ему возможность сыграть. Для юного музыканта, который и сам занимается игрой на барабанах, это стало настоящим подарком.

Артем смог почувствовать себя в роли музыканта. Фото: предоставлено "КП" Добро.Центр «Ангел»

Артем тоже пришел не с пустыми руками. В подарок Евгению Трофимову он принес небольшого Чебурашку – символ Кавказских Минеральных Вод. Музыкант с радостью принял подарок и пообещал, что при следующем приезде снова пригласит мальчика на концерт.

СПРАВКА «КП»

Евгений Трофимов – певец, композитор и лидер группы «Комната культуры». Он также пишет песни для других исполнителей. В 2025 году музыкант вошел в список Forbes «30 до 30» в категории «Музыка».

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