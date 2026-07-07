Блогер рассказал о пути к успеху и творческих планах. Фото: стоп-кадр видео Ксении Собчак

Десять лет назад он выживал на копейки в Питере и заработал грыжу, работая грузчиком в Сочи. А недавно продал одну запись в блокноте за миллион рублей. О своем пути от небольшого блогера до звания «серого кардинала YouTube» уроженец поселка Рыздвяного Ставропольского края Андрей Кокошка рассказал в интервью Ксении Собчак.

Кто такой Андрей Кокошка?

Андрей Кокошка – 30-летняя звезда развлекательного видеохостинга. В отношении таких, как он, сейчас принято использовать обтекаемый термин «медийная личность» – как настоящий человек-оркестр, он и блогер, и режиссер, и сценарист и креативный менеджер. Сейчас на его личную страницу подписано почти 800 тысяч подписчиков, но мечтает парень о серьезных фильмах, которые принесут ему Оскар.

Несмотря на высокие достижения сейчас, блогер признался, что долгое время его работы вообще не находили отклика в сети. Он записывал ролики для YouTube с 13 лет – уже тогда на его канале было больше миллиона подписчиков. Но каждый раз Андрей был недоволен тем, что делает, и “сносил” страницу. Он смог вспомнить о восьми удаленных аккаунтах.

«Я очень рад, что мы не стрельнули сразу. Вижу, какие поломанные психики у разных людей [в медиа – Прим.]. Мне кажется, я не самый супер сильный человек и я рад, что мне не досталось это в детстве».

Андрей рассказал, что вышел из простой интеллигентной семьи: его родители получали среднюю зарплату и не могли позволить себе излишеств:

«До 15 лет у нас не было машины, у меня у последнего в классе появился компьютер. Но у меня вообще идеальная семья, все супер было».

Работа с Кукоякой и первые миллионы

К успеху блогер поднялся почти с самого низа – перед тем, как получить популярность и стать криэйтором у популярного блогера Дениса Кукояки, он полгода лечил грыжу. Как вспоминает Кокошка, тогда он почти не мог вставать и в день едва ли совершал 20 шагов. Тогда он с головой погрузился в книги по режиссуре и классику кино.

А спустя некоторое время один из его роликов заметил Денис Кукояка. Тогда Кокошка стал понемногу вливаться в компанию блогеров и старался давать им хорошие советы. Креативность оплачивалась хорошо – вскоре зарплата Андрея возросла до миллиона рублей в месяц. Тогда он решил уйти в свободное плавание и стать самостоятельным блогером.

Сейчас, признается Кокошка, он чувствует, что на своем месте:

«Я всегда хотел быть популярным, просто мне не хватало какой-то храбрости, “ауры”. Иногда я нахожу идеи пятилетней давности и снимаю».

Андрей рассказал, что теперь он живет со своей девушкой в центре Москвы и снимает офис за полмиллиона рублей. В нем работают и живут два монтажера. Кокошка делает акцент на их особенностях здоровья: у одного из них сахарный диабет, а второй поборол рак спинного мозга и живет с его неврологическими последствиями.

Блогер считает, что это отражает важный для него принцип: нужно видеть красоту в несовершенном.

В интервью Собчак пыталась пристыдить блогера за туалетный юмор в его роликах – мол, строит из себя интеллигента, а сам занимается созданием низкопробного контента. Блогер объяснил, что понимает это и старается придерживаться принципа умеренности: снимать ролики и для массовой аудитории, и баловаться интеллектуальными работами для себя.

Девушка блогера подготовила танцевальную связку специально для интервью. Фото: стоп-кадр видео Ксении Собчак

Планы на будущее

А в перспективе Кокошка видит себя режиссером серьезных фильмов. Но считает, что всему свое время и к своим оскароносным работам он придет где-то через 20 лет.

Кокошка также выступил как эксперт в медиасфере. Уехавшему из России из-за Собчак Моргенштерну* он посоветовал посотрудничать с SHAMAN, а самой Ксении отойти от «вылизанной» картинки и снимать более кустарный контент – например, ролики без съемочной группы.

Напоследок блогер рассказал о личной жизни. Он признался, что не обижается, когда его называют «каблуком» – более того, он считает отношения со своей девушкой идеальными. Она в свою очередь заявила, что ценит своего возлюбленного за здоровый образ жизни и веганство, и задумывается о перспективе замужества.

*Признан в России иностранным агентом

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