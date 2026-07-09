Грозит штраф в 300 тысяч рублей или два года колонии: дело беглого комика из Пятигорска Слепакова* передали в суд

Сидеть и оглядываться - таковы перспективы сбежавшего с родины иноагента. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шутки шутками, а дело сбежавшего из России экс-КВН-щика медленно, но верно движется по всем положенным процессу инстанциям, и вот дошло до суда. Как сообщает СК РФ, в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова* (*признан в РФ иностранным агентом). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

То есть, свои публикации в социальных сетях иноагент намеренно не помечал обязательной для этого плашкой. За что получал штрафы, и их так же упорно не оплачивал. Сумма в целом, смехотворная, но комику что-то не по себе. Он судился и пытался опротестовать их.

В сентябре 2025 года суд в Москве назначил ему штраф в размере 60 тысяч рублей за несвоевременную оплату административного взыскания. Основанием для этого стал неоплаченный вовремя штраф в 30 тысяч рублей, назначенный артисту в июне 2024 года за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете.

Даже сейчас, когда штрафы увеличиваются, требования закона он не выполняет, свои посты не маркирует.

Поводом для уголовного преследования стали скабрезные песенки в адрес бойцов российской армии и их матерей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

«Признанный иностранным агентом Семен Слепаков был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). При этом, находясь за пределами Российской Федерации, в нарушение порядка деятельности иностранного агента он распространил в одной из социальных сетей материалы без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», – говорится в сообщении следкома РФ.

На данный момент фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск. По ходатайству следствия он должен быть арестован. Также по его делу работают приставы. Если Слепакова* осудят (даже заочно), ему могут назначить штраф до 300 тысяч рублей или в размере дохода до двух лет, обязательные или исправительные работы или до двух лет колонии. В таком случае возвращение на родину шутника станет настоящим шоу.

Напомним, комик из Пятигорска попал в реестр Минюста РФ в апреле 2023 года и несколько раз пытался оспорить это решение и даже обращался в Верховный суд страны. Поводом стали скабрезные песенки в адрес бойцов российской армии и их матерей.

*признан в РФ иностранным агентом

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