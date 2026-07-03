Операцию провели до того, как он успел реализовать свой план Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске. По данным ЦОС ФСБ России, задержанным оказался уроженец одной из стран Центральной Азии и сторонник международной террористической организации. Операцию провели до того, как он успел реализовать свой план.

Как сообщили в ведомстве, мужчина действовал по указанию куратора, находившегося на территории Сирии. Сначала он провел разведку объекта и сделал его фотографии, после чего приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств.

Конечной целью был поджог железнодорожной инфраструктуры на территории Ставропольского края. После совершения преступления подозреваемый планировал покинуть Россию, выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.

Во время задержания сотрудники спецслужбы обнаружили по месту проживания фигуранта готовые к использованию самодельные зажигательные устройства. Также у него изъяли средства связи, в которых сохранились инструкции, полученные от куратора.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело Фото: Ольга ЮШКОВА.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему вменяют приготовление к террористическому акту, а также участие в деятельности организации, признанной в России террористической. Сейчас продолжаются следственные действия, которые должны установить все обстоятельства произошедшего.

На предотвращение теракта уже отреагировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он поблагодарил сотрудников регионального управления ФСБ за оперативно проведенную операцию.

«Благодарю сотрудников Управления ФСБ России по Ставрополью за профессиональную и слаженную работу по предотвращению теракта в Пятигорске. Правоохранители задержали сторонника международной террористической организации, который планировал совершить преступление на объекте транспортной инфраструктуры», – написал Владимиров.

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