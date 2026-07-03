Штормовое предупреждение и +36 градусов на термометрах: какой будет погода на Ставрополье в выходные

На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

После безоблачных будней в Ставропольский край возвращаются дожди. Ливни с грозами и сильным ветром обещают синоптики в грядущие выходные. Столбики термометров при этом будут держаться у отметки в 30 градусов.

РСЧС предупреждает: на Ставрополье объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать в течение суток 3, 4 и 5 июля 2026 года. В эти дни в регионе пройдут дожди, ливни в сочетании с грозами, градом и сильным ветром до 25 м/с:

«Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплением низинных частей местности, нарушениями в работе дренажных систем, повреждением кровли зданий, слабо закрепленных конструкций и деревьев».

Местных жителей просят быть предельно осторожными и внимательными. При возникновении чрезвычайной ситуации обращаться по единому телефону экстренных служб 112.

Согласно прогнозу регионального гидрометцентра, в пятницу, 3 июля, температура воздуха составит +36 градусов. Осадков в течение суток не ожидается. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. В Ставрополе от +31 до +33 – солнечно и без дождей.

Ливни с грозами накроют регион уже в субботу, 4 июля. Ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов, а днем воздух прогреется до +35 градусов. Скорость северного ветра составит 6-11 м/с, а при грозе порывы усилятся до 15-18 м/с. В краевой столице +17 градусов ночью и +28 градусов днем. В течение суток обещают кратковременные дожди.

В воскресенье, 5 июля, осадки продолжатся. Местами по краю пройдут ливни с грозами. Ночью температура воздуха составит +16 градусов, а днем – +35 градусов. Ветер северный – 6-11 м/с с порывами до 18 м/с. В региональном центре прохладнее – +16 ночью и +27 днем. Ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Как следует из данных сервиса «Яндекс.Погода», дожди будут идти на Ставрополье всю следующую неделю. Температура воздуха будет комфортной – от +18 ночью до +28 градусов днем.

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