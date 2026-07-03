Редчайшее пополнение: сразу пять лилигрят родились в Карачаево-Черкесии впервые в мире

Лилигрята появились на свет 10 июня, за это время они успели окрепнуть и освоиться. Фото: парк Долина тигров «Архыз»

Сразу пять редчайших лилигрят появились на свет в одном из парков Карачаево-Черкесии. Детенышей родила лигрица Плюша, а их отцом стал белый лев Симба. По словам сотрудников, раньше лигры уже жили в разных странах, но еще ни в одном из парков в помете не рождалось сразу пять детенышей.

«Произошло то, что никогда в мире не происходило. Ранее в мире всего несколько раз рождались лилигрята», – поделились представители парка.

Лилигрята появились на свет 10 июня, за это время они успели окрепнуть и освоиться. На опубликованных кадрах пятеро полосатых детенышей мирно лежат рядом с мамой и с аппетитом кормятся молоком. Если присмотреться, можно заметить интересную особенность – полоски у них выражены гораздо ярче, чем у самой Плюши.

Появление таких животных само по себе считается огромной удачей. Лигров, гибридов льва и тигрицы, в мире сегодня насчитывается всего нескольких десятков.

Детеныши стали вторым поколением гибридов. Фото: парк Долина тигров «Архыз»

В природе скрещивание практически невозможно – ареалы этих животных почти не пересекаются. Лигры известны своими внушительными размерами, любовью к воде и завораживающим внешним видом, сочетающим львиные и тигриные черты. Большинство самцов-лигров бесплодны, а вот самки способны приносить потомство. Благодаря этому на свет и появились лилигрята.

Белых львов на Земле немногим больше – примерно 300 особей. Встреча этих двух линий уже необычна, а рождение сразу пяти детенышей можно считать настоящим чудом.

Лилигр считается одним из самых редких животных на планете. Это не просто гибрид льва и тигра, а потомство самки-лигрицы и льва. Проще говоря, детеныши стали вторым поколением гибридов.

Генетически они примерно на 75% львы и лишь на четверть тигры, поэтому в будущем внешне больше будут похожи именно на львят. Но тигриное происхождение все равно выдают характерные полосы на шерсти.

Пока новорожденные почти все время проводят рядом с матерью. Они спокойно спят, кормятся и постепенно набирают вес. В парке рассказали, что нынешнее лето стало богатым на пополнение. Помимо пятерых лилигрят, в парке недавно родились еще три тигренка и два львенка.

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