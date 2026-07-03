Произведения, никогда не звучавшие в России: опубликована программа фестиваля MozArt на КМВ

Фестивальная программа будет невероятно разнообразной и насыщенной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Грандиозный фестиваль MozArt, посвященный 270-летию со дня рождения великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта, стартует 4 июля 2026 года на Кавминводах. Музыкальный праздник продлится почти месяц. Его организует Северо-Кавказская госфилармония имени В. И. Сафонова – одно из старейших концертных учреждений России, основанное в 1895 году.

«Моцарт прожил всего 35 лет, но успел написать более 600 сочинений во всех музыкальных жанрах. Его музыка попадает в сердце сразу, без предисловий. Наша цель – дать слушателям возможность прочувствовать ее не в записи, а в зале, где музыканты творят здесь и сейчас. Именно ради этого мы привозим в Россию редчайшие, еще не звучавшие у нас партитуры, ставим знаковые оперы и объединяем музыкальную гармонию Моцарта с поэзией Пушкина. Мы хотим, чтобы каждый человек вышел из зала с ощущением открытия себя, и пониманием того, что мир вокруг стал немного лучше», – поделилась генеральный директор филармонии, заслуженная артистка России Светлана Бережная.

Юный Моцарт играет на органе в церкви францисканцев в Вене в 1762 году. Картина Генриха Лоссова (1864). Фото: Музей истории в Линце, Австрия

Программа мероприятий в Кисловодске

Зал им. А. Н. Скрябина, проспект Карла Маркса, 3А

4 июля (суббота) в 16:00

Торжественно откроет фестиваль MozArt симфонический оркестр им. Сафонова (солист – народный артист Татарстана Рэм Урасин (фортепиано), дирижер – Димитрис Ботинис).

5 июля (воскресенье) в 16:00

«Классика и романтика Вены». Моцарт, Шуберт. Рэм Урасин (фортепиано).

9 июля (четверг) в 19:00

«Диалоги». Бах, Моцарт, Крейслер, Сен-Санс. Светлана Бережная (клавесин, орган, фортепиано) и Давиде Алонья (скрипка).

11 июля (суббота) 16:00

«Концерт концертов». Cразу четыре концерта Моцарта: для скрипки, для двух фортепиано, редко исполняемое произведение KV 242 для трех фортепиано и музыкальная сенсация – двойной концерт для скрипки и фортепиано KV 315f, который в России не звучал никогда.

Академический симфонический оркестр им. Сафонова. Моцарт. Концерт для скрипки и фортепиано. Светлана Бережная, Евгений Михайлов, Рэм Урасин (фортепиано), Давиде Алонья (скрипка). Дирижер – Димитрис Ботинис.

12 июля (воскресенье) в 19:00

Опера «Так поступают все женщины или школа влюбленных». Моцарт. Дирижер – Николай Цинман, режиссер – Алла Чепинога.

13 июля (понедельник) в 19:00

«Моцарт и Сальери». Знаменитая маленькая трагедия Пушкина прозвучит в исполнении Евгения Князева (Театр Вахтангова). Музыкальное сопровождение вечера составят сонаты, фантазии, серенады Моцарта в исполнении Светланы Бережной (орган и фортепиано).

18 июля (суббота) в 16:00

Академический симфонический оркестр им. Сафонова. Моцарт. Концерт для фортепиано с оркестром. Евгений Михайлов (фортепиано), Михаил Безносов (кларнет), Айшан Мамедова (сопрано), Ольга Захарьева (меццо-сопрано), Иван Буянец (тенор), Алексей Еремин (бас), филармонический хор им. В.И. Сафонова. (дирижер – Елизавета Письменная), государственный хор им. А.О.-Г.Цебекова (художественный руководитель – Ольга Сердюкова, дирижер – Николай Цинман).

19 июля (воскресенье) в 16:00

«Между Эльбой и Дунаем». Бах, Моцарт, Бетховен, Мендельсон. Евгений Михайлов (фортепиано).

24 июля (пятница) в 16:00

Академический симфонический оркестр им. Сафонова. Моцарт. Карэн Шахгалдян (скрипка), Максим Новиков (альт). Дирижёр – Алим Шахмаметьев.

25 июля (суббота) в 19:00

Закрытие. «Моцарт-гала». Приглашает Светлана Бережная.

Барбара Крафт. Посмертный портрет Моцарта (1819). Фото: собрание Общества друзей музыки, Вена

Программа мероприятий в Ессентуках

Зал им. Ф. И. Шаляпина, улица Кисловодская, 2.

10 июля (пятница), 17 июля (пятница) в 19:00

Премьера оперы «Волшебная флейта» – одного из самых загадочных и сказочных произведений Моцарта: принц, волшебные инструменты, Царица ночи с леденящей душу арией и путь через огонь и воду к свету и мудрости.

Дирижер – Николай Цинман, режиссер – Алла Чепинога.

15 июля (среда) в 19:00

«Ave Mozart! Ave Bach!». Светлана Бережная (орган, фортепиано), Николай Цинман (скрипка).

26 июля (суббота) 19:00

Опера «Свадьба Фигаро». Дирижер – Алим Шахмаметьев.