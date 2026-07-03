Произведения, никогда не звучавшие в России: опубликована программа фестиваля MozArt на КМВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Грандиозный фестиваль MozArt, посвященный 270-летию со дня рождения великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта, стартует 4 июля 2026 года на Кавминводах. Музыкальный праздник продлится почти месяц. Его организует Северо-Кавказская госфилармония имени В. И. Сафонова – одно из старейших концертных учреждений России, основанное в 1895 году.
«Моцарт прожил всего 35 лет, но успел написать более 600 сочинений во всех музыкальных жанрах. Его музыка попадает в сердце сразу, без предисловий. Наша цель – дать слушателям возможность прочувствовать ее не в записи, а в зале, где музыканты творят здесь и сейчас. Именно ради этого мы привозим в Россию редчайшие, еще не звучавшие у нас партитуры, ставим знаковые оперы и объединяем музыкальную гармонию Моцарта с поэзией Пушкина. Мы хотим, чтобы каждый человек вышел из зала с ощущением открытия себя, и пониманием того, что мир вокруг стал немного лучше», – поделилась генеральный директор филармонии, заслуженная артистка России Светлана Бережная.
Зал им. А. Н. Скрябина, проспект Карла Маркса, 3А
4 июля (суббота) в 16:00
Торжественно откроет фестиваль MozArt симфонический оркестр им. Сафонова (солист – народный артист Татарстана Рэм Урасин (фортепиано), дирижер – Димитрис Ботинис).
5 июля (воскресенье) в 16:00
«Классика и романтика Вены». Моцарт, Шуберт. Рэм Урасин (фортепиано).
9 июля (четверг) в 19:00
«Диалоги». Бах, Моцарт, Крейслер, Сен-Санс. Светлана Бережная (клавесин, орган, фортепиано) и Давиде Алонья (скрипка).
11 июля (суббота) 16:00
«Концерт концертов». Cразу четыре концерта Моцарта: для скрипки, для двух фортепиано, редко исполняемое произведение KV 242 для трех фортепиано и музыкальная сенсация – двойной концерт для скрипки и фортепиано KV 315f, который в России не звучал никогда.
Академический симфонический оркестр им. Сафонова. Моцарт. Концерт для скрипки и фортепиано. Светлана Бережная, Евгений Михайлов, Рэм Урасин (фортепиано), Давиде Алонья (скрипка). Дирижер – Димитрис Ботинис.
12 июля (воскресенье) в 19:00
Опера «Так поступают все женщины или школа влюбленных». Моцарт. Дирижер – Николай Цинман, режиссер – Алла Чепинога.
13 июля (понедельник) в 19:00
«Моцарт и Сальери». Знаменитая маленькая трагедия Пушкина прозвучит в исполнении Евгения Князева (Театр Вахтангова). Музыкальное сопровождение вечера составят сонаты, фантазии, серенады Моцарта в исполнении Светланы Бережной (орган и фортепиано).
18 июля (суббота) в 16:00
Академический симфонический оркестр им. Сафонова. Моцарт. Концерт для фортепиано с оркестром. Евгений Михайлов (фортепиано), Михаил Безносов (кларнет), Айшан Мамедова (сопрано), Ольга Захарьева (меццо-сопрано), Иван Буянец (тенор), Алексей Еремин (бас), филармонический хор им. В.И. Сафонова. (дирижер – Елизавета Письменная), государственный хор им. А.О.-Г.Цебекова (художественный руководитель – Ольга Сердюкова, дирижер – Николай Цинман).
19 июля (воскресенье) в 16:00
«Между Эльбой и Дунаем». Бах, Моцарт, Бетховен, Мендельсон. Евгений Михайлов (фортепиано).
24 июля (пятница) в 16:00
Академический симфонический оркестр им. Сафонова. Моцарт. Карэн Шахгалдян (скрипка), Максим Новиков (альт). Дирижёр – Алим Шахмаметьев.
25 июля (суббота) в 19:00
Закрытие. «Моцарт-гала». Приглашает Светлана Бережная.
Зал им. Ф. И. Шаляпина, улица Кисловодская, 2.
10 июля (пятница), 17 июля (пятница) в 19:00
Премьера оперы «Волшебная флейта» – одного из самых загадочных и сказочных произведений Моцарта: принц, волшебные инструменты, Царица ночи с леденящей душу арией и путь через огонь и воду к свету и мудрости.
Дирижер – Николай Цинман, режиссер – Алла Чепинога.
15 июля (среда) в 19:00
«Ave Mozart! Ave Bach!». Светлана Бережная (орган, фортепиано), Николай Цинман (скрипка).
26 июля (суббота) 19:00
Опера «Свадьба Фигаро». Дирижер – Алим Шахмаметьев.