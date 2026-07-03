Муж узнал о «разводе» последним: в Дагестане девушка стравила супруга с ухажером

В Каспийске сотрудники полиции пресекли массовую драку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Среди коучей по отношениям в интернете стал популярен такой термин, как «олений хоровод» – это способ общения с противоположным полом, когда девушка крутит вокруг себя множеством любовников, которые не знают друг о друге. Вероятно, именно такого принципа пыталась придерживаться жительница Каспийска. Но манипуляции вышли неумелыми – вместо хоровода получилась только массовая драка.

Дело было вечером 30 июня. В дежурную часть Каспийска поступило заявление о массовой драке. Мужчин в возрасте от 21 до 35 лет доставили в полицию. Двое из них получили травмы. Причем подрались мужчины, как оказалось, из-за девушки. Разбираться в запутанном любовном треугольнике пришлось сотрудникам ГУ МВД России по Дагестану.

Оказалось, одним томным вечером два товарища заметили девушек на прогулке. Мариам* и Хадижа были открыто одеты, хихикали и переглядывались с незнакомцами. Слово за слово – и вот они вместе пьют пиво.

Потом разделились по парочкам, и Марьям попросила спутника прокатить ее по городу. Мол, к ней в гости нельзя, а хорошо провести время хочется

Впечатленный парень спросил, по какому поводу девушки “гуляют”. Дама навеселе ответила, что отмечает развод. Якобы ее не устроило материальное положение супруга и теперь она свободная женщина.

А после этой прогулки новому любовнику поступил звонок от мужа. А дальше – встреча один на один, драка, отделение полиции.

Интересно, что сам супруг даже не слышал о разводе. По его словам, жена(по исламскому браку, без официальной регистрации) пожаловалась, что к ней пристают. Продолжая общаться с новым ухажером, она чистила переписку и показывала только те сообщения, которые были выгодны для нее.

Как мужчина, он решил защитить честь возлюбленной и разобраться с ухажером:

«Разговор не сложился, мы подрались. Я его побил и они уехали. И потом приехали втроём. Я опять с ним драться начал, и меня вырубили».

В отделении полиции два свидетеля заявили, что не собирались драться и просто пытались разнять дуэлянтов. При этом о супруге Марьям они отозвались как о бедняке, который регулярно занимал у них денег, чтобы купить что-то в дом.

«Пострадавший парень, вопреки жалобам его супруги своим "новым друзьям" на его безденежье и безделье, работает! Обычный, хороший и работящий парень. Возможно, конечно, высоким материальным запросам и не соответствует, но это уже вопрос другой», – вступилась за молодого человека пресс-секретарь ГУ МВД России по Дагестану Гаяна Гариева.

Теперь полиции предстоит разобраться в произошедшем и решить вопрос о возбуждении уголовного дела. А Марьям серьезно разобраться в своей личной жизни.

*все имена изменены

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