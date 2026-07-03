Вике всего восемь, а за ее плечами уже множество соревнований. Фото: предоставлено «КП»

Восьмилетняя шахматистка из Владикавказа Виктория Кульчиева вошла в топ-10 среди девочек на кадетском Кубке мира ФИДЕ по классическим шахматам в Грузии. Корреспондент «КП-Северный Кавказ» пообщалась с мамой юной спортсменки и узнала, как ей удается обыгрывать ребят старших по возрасту, не плакать при поражениях и сохранять спокойствие даже в самых непростых ситуациях.

Первая победа в пять лет

Вике всего восемь лет. Большая часть девчонок в этом возрасте еще играет в куклы, а за ее плечами уже множество соревнований и чемпионат. Путь в большой спорт начался с простого детского интереса к увлечению старшего брата. Мама девочки Виктория вспоминает:

Путь в большой спорт начался с детского интереса к увлечению старшего брата. Фото: предоставлено «КП»

«Она постоянно возмущалась, почему брата возят на шахматы, а ее нет. Однажды мы взяли ее с собой и дверь в шахматный клуб осталась приоткрытой. ей тогда было четыре года. Вика заглянула внутрь, начала вслушиваться, а потом тренер заметил ее у порога и позвал внутрь».

Девочка, не робея, зашла. И, придя домой, восторженно вспоминала, как обыграла всех ребят. Конечно, старшие товарищи ей подыграли, но, как оказалось, этот момент стал судьбоносным в жизни Вики.

«После того случая она прям загорелась. В пять лет Вика уже выиграла свой первый турнир среди девочек. И понеслось».

Сейчас тренеры родной шахматной школы называют её «дочерью полка». Фото: предоставлено «КП»

Тренеры родной шахматной школы называют её «дочерью полка». За плечами смена многих наставников – Ирины Танделовой, Алана Тавасиева и Артура Саввоева. Сейчас Вика тренируется с Международным мастером Зауром Текеевым, который и готовит ее к каждому сопернику и к каждой новой партии.

Многое решают дополнительные баллы

Первые серьезные соревнования случились в жизни юной спортсменки в 2024 году. Девочка стала чемпионкой СКФО по быстрым шахматам, а в «классике» взяла четвертое место. После этого ее ждало первенство России в Костроме. Там Вика, будучи на год младше соперниц, практически взяла бронзу. Помешали войти в тройку лидеров дополнительные показатели.

А после Вика приехала в Батуми на Кубок мира. Борьба была напряженной: до последнего никто не знал имени победителя.

В Грузии до последнего никто не знал имени победителя. Фото: предоставлено «КП»

«В десятой партии проиграла девочке из Индии. И хотя у нас одинаковая разница очков с пятым местом, всё решали эти дополнительные показатели».

Как итог – шестое место на планете среди сверстниц. Сильное начало для восьмилетней школьницы.

С уважением к противнику

Многие могут охарактеризовать лучших шахматистов мира как людей с «каменным лицом». Вика исключением не стала.

«Когда она выходит из-за стола, я никогда не понимаю – выиграла она или проиграла. Говорю: "Вика, ну хоть бы улыбнулась, когда выигрываешь". А она отвечает: "А зачем? Соперник расстроился от поражения. Зачем я буду прыгать от радости на его глазах?"».

Мама девочки говорит, что такое уважение к противнику в восемь лет удивляет многих – и родителей, и тренеров.

При этом шахматы не мешают учебе. Вика учится в гимназии с английским уклоном и на одни пятерки. Проблем с пониманием программы у девочки нет. Более того, она часто участвует в олимпиадах. В этом году, например, заняла призовые места по математике и русскому языку.

Вика учится в гимназии с английским уклоном и на одни пятерки. Фото: предоставлено «КП»

Не проседать в учебе помогает организованность и ответственность. Когда Вика уезжает на соревнования, она всегда находит лишний час-два, чтобы сделать все уроки.

«Многие шахматисты переходят на домашнее обучение. Но мы так не хотим. Мы хотим, чтобы у неё была нормальная среда, одноклассники, жизнь».

«Шахматы – это моя жизнь»

Были в жизни Вики и другие спортивные увлечения, и художественная школа, и даже секции по тхэквондо. И везде у нее все получалось: девочка она разносторонняя. Когда пришло время выбирать, чтобы сфокусироваться на чем-то одном, Вика сказала:

«Шахматы – это моя жизнь, я их не брошу никогда».

Сейчас девочка мечтает о большом будущем. В планах – новые турниры, новый рейтинг и, возможно, однажды – статус самого юного гроссмейстера. И хотя она любит погонять в футбол с мальчишками, главное ее призвание – шахматы.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru