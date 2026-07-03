Метеозависимость: как пережить магнитную бурю без таблеток и почему ставропольцам это сделать легче других

Эксперт развеял мифы о метеозависимости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В начале июля ставропольцы пережили одну из самых сильных магнитных бурь с весны. Действительно ли подобные космические явления влияют на организм или метеозависимость – популярный миф, которым мы оправдываем плохое самочувствие? Ответы на эти вопросы в студии Радио «Комсомольская правда – Ставрополь» (105.7 FM) дал врач-невролог Арсен Магомедов.

Специалист сразу предупредил – в медицинскую карту «метеозависимость» вам не напишут, такого заболевания не существует. Это термин, описывающий индивидуальную повышенную чувствительность организма к изменениям атмосферного давления или возмущениям магнитного поля Земли:

«В основной массе этому подвержены люди, у которых уже есть проблемы: либо хронические заболевания, либо сбои в работе вегетативной нервной системы. Вегетососудистая дистония, гипертония – вот классическая группа риска».

То есть магнитная буря – это не причина болезни, а спусковой крючок. Главная мишень здесь – голова. Как отличить мигрень и боль от напряжения от той, что спровоцирована погодой или космической активностью?

«Чаще всего это двухсторонняя сдавливающая боль, ноющая, не ярко выраженная. Она не приводит к каким-то катастрофическим последствиям, но серьезно мешающая жить. Еще один характерный признак – недомогание проходит, как только меняется погода. Собрался дождь – голова "тяжелая", тучи ушли – стало легче».

Такая взаимосвязь сигнализирует, что ваша нервная система плохо адаптируется к внешней среде. Как помочь организму? Без фанатизма и таблеток:

«Когда в новостях говорят о приближающейся буре, метеочувствительные людей подключают упаковки обезболивающих. Постоянный и длительный прием препаратов приводит к лекарственно-зависимой головной боли. Она лечится намного тяжелее. Если боль изменилась по характеру или усилилась, обратитесь к врачу. Для профилактики же стоит обойтись без таблеток».

Эксперт подчеркнул, что вегетативная нервная система – та часть организма, которая больше всего любит порядок и системность. Если человек мало двигается, находится в офисе допоздна, затем на транспорте передвигается домой и там продолжает сидеть, адаптационные механизмы тела «засыпают».

Чтобы их разбудить и снизить влияние геомагнитных колебаний:

– наладьте режим дня, сон должен длиться не менее 7–8 часов;

– больше двигайтесь, даже обычные пешие прогулки имеют большое значение;

– принимайте контрастный душ;

– планируйте дела с учетом магнитных бурь: не нагружайте себя, старайтесь избегать эмоциональных встрясок.

КСТАТИ

Арсен Магомедов отметил, что у ставропольцев есть одно большое преимущество перед жителями мегаполисов:

«Жители крупных городов чаще страдают от погодных и космических колебаний. В Ставрополе столько парков и лесов! Вместо того, чтобы сидеть дома у телевизора или стоять в пробках, можно вечером выйти в любую лесопарковую зону, получить заряд положительных эмоций и поддержать здоровье».