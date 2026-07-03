Десять лет висела безымянной: обнаруженная в Дагестане «цепь Прометея» взорвала соцсети

Цепь обнаружили во время строительных работ в горах Дагестана: предмет уходил вглубь скальной породы на несколько метров. Фото: с сайта музея в Адыгее.

Вообще-то пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Но когда по сети разнеслась новость о том, что в горах Дагестана была найдена массивная цепь длиной несколько метров, некоторые исследователи сразу же связали ее с древнегреческим мифом о Прометее. Находку обнаружили во время проведения строительных работ в горной местности: предмет уходил вглубь скальной породы на несколько метров.

Местные «эксперты» из числа интернет-пользователей тут же предположили, что именно этим артефактом титан был прикован к скале по воле Зевса. И было это именно в Дагестане. Все потому, что найденная цепь очень массивна и вытесана из цельного камня, без единого шва. Пять метров весят более 60-ти килограммов.

Правда, почему-то вскоре после обнаружения такая, казалось бы, ценная с точки зрения археологии находка, оказалась в частном музее в Адыгее. И висит она там с 2017 года как минимум. По крайней мере, судя по сайту музея, именно тогда была опубликована статья с фотографиями цепи и прочих артефактов, которыми богата земля Северного Кавказа (моллюски, черепа, руны, слепки ноги снежного человека).

Среди артефактов в музее - моллюски, черепа, руны, слепки ноги снежного человека. Фото: с сайта музея в Адыгее.

Туристы фотографируют экспонаты и делятся ими в сети. И вот сейчас вирусными стали фото большой каменной цепи, которую кто-то метко связал с мифом о Прометее.

Хозяин музея Владимир Меликов в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» на Северном Кавказе» был очень удивлен, что цепь вызвала такой ажиотаж именно сейчас. Тем не менее, с гордостью рассказал: да, в его музее есть удивительные вещи. Но никто и никогда не обследовал их толком.

– Да никакая это не цепь Прометея. Просто кто-то так придумал, дал красивое название. Эта цепь найдена в горах. Мы думаем, что ей около трех тысяч лет. Поэтому так и назвали», - рассказал он.

– Ее исследовали ученые, историки? Вы показывали кому-то?

– Зачем мне ее показывать, она у меня в музее висит. Ну цепь и цепь, нашли цепь каменную безсоединительную. А какой цепью был прикован Прометей? Почитайте. Он был прикован несокрушимой цепью. Авторы эпоса греческого подразумевали под этим словом железная, золотая, алюминиевая, каменная - несокрушимая. Поэтому любая цепь, найденная у нас в горах того периода времени, подходит под эту несокрушимую цепь.

– А как вы поняли, что ей три тысячи лет?

– Там возле нее были найдены артефакты, но я вам по телефону о них не стану рассказывать.

Находка поражает тем, что выполнена из камня без единого соединительного шва. Фото: с сайта музея в Адыгее.

Сбросив звонок, хозяин так и не раскрыл секрет происхождения артефакта. Зато интернет-пользователи теперь ведут в сети жаркие споры о том, что же творили персонажи древнегреческого эпоса в горах Дагестана.