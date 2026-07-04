В складском помещении, где хранились лакокрасочные материалы, произошла разгерметизация газового баллона Фото: Анастасия ШАРОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе днем 4 июля на территории производственной базы произошел пожар. По предварительным данным, в складском помещении, где хранились лакокрасочные материалы, случилась разгерметизация газового баллона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, огонь охватил 1000 квадратных метров. На месте работают более 34 спасателей и задействовано 10 единиц спецтехники.

При пожаре на складе с красками в Ставрополе пострадал один человек Видео: очевидцы

Дым от пожара был виден в разных районов города.

В результате возгорания пострадал один человек – работник склада. Мужчина госпитализирован в ближайшее медучреждение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет. Сейчас мужчине оказывается вся необходимая помощь.

Дым от пожара был виден в разных районов города. Фото: МЧС СК

На месте происшествия дежурят бригады реанимобилей, сотрудники полиции и спасатели. Причина возгорания уже установлена – баллон дал течь, что и спровоцировало возгорание.

«В настоящее время специалисты продолжают работы по ликвидации возгорания и обеспечению безопасности на месте происшествия. Администрация Ставрополя призывает жителей сохранять спокойствие, не приближаться к месту происшествия и не препятствовать работе экстренных служб», – обратились к жителям в мэрии города. Обновлено. Площадь пожара выросла до 3500 квадратных метров. К тушению привлекли вертолет Ми-8. Есть угроза распространения. С места спасатели эвакуировали 150 человек.

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