Погодные качели продолжаются: на Ставрополье обрушатся ливни с грозами – воздух прогреется до +32 градусов

В начале рабочей недели в Ставропольском крае снова прогнозируют осадки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В начале рабочей недели в Ставропольском крае снова прогнозируют осадки. Согласно данным синоптиков, дожди с грозами будут идти минимум до среды. Температура воздуха при этом поднимется до жарких +32 градусов. Погодные качели в этом году никак не оставят регион.

Сотрудники РСЧС края в очередной раз предупредили о штормовом предупреждении. Оно будет действовать в течение суток 6 и 7 июля. В эти дни в регионе ожидаются дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром:

«Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий природного характера, связанных с подтоплением местности, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, повреждением линий связи, ЛЭП, кровли, нарушением работы систем жизнеобеспечения».

При возникновении чрезвычайной ситуации местные жители могут обратиться за помощью по единому номеру экстренных служб 112.

Одновременно с этим в большинстве районов Ставрополья отмечается высокая пожароопасность четвертого класса.

Температура воздуха при этом поднимется до жарких +32 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 6 июля, столбики термометров покажут +31 градус. Днем пройдут ливни с грозами и градом. Скорость западного ветра составит 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с. В краевой столице – до +28 градусов и кратковременные осадки.

Во вторник, 7 июля, ночью температура опустится до +15 градусов, а днем воздух прогреется до +32 градусов. В течение суток обещают дожди. Ветер западный – 6-11 м/с. В Ставрополе от +15 ночью до +29 днем. Существенных осадков не ожидается.

В среду, 8 июля, ночью – +15 градусов, днем – +32 градуса. Дожди с грозами продолжатся. Скорость восточного ветра составит 6-11 м/с. В региональном центре синоптики краевого гидрометцентра прогнозируют переменную облачность. Ночью столбики термометров покажут +15 градусов, а днем – +29 градусов.

Небольшие осадки продолжатся до конца рабочей недели. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Погоды».

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