Вторая волна записи в первый класс началась в Ставропольском крае

Хотя до начала учебного года еще несколько месяцев, процесс зачисления уже идет по установленному графику Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе с 6 июля началась вторая волна приема заявлений в школы на 2026-2027 учебный год. Именно сейчас семьи могут попробовать попасть в образовательные учреждения, где после основного этапа остались свободные места.

Хотя до начала учебного года еще несколько месяцев, процесс зачисления уже идет по установленному графику. Кампания делится на два этапа: первый завершился 30 июня и был предназначен для детей, закрепленных за школами по месту жительства, а также для льготных категорий.

После этого образовательные учреждения формируют списки зачисленных учеников и публикуют их до 5 июля. Только после этого становится понятно, где остаются свободные места, и с 6 июля открывается вторая волна приема.

На этом этапе подать заявление могут все желающие, но только при наличии свободных мест в конкретной школе. Такой порядок действует ежегодно и позволяет сначала распределить детей по закрепленным территориям, а затем дать шанс остальным семьям выбрать подходящее учебное заведение.

Стандартный пакет документов включает заявление, копию паспорта и свидетельство о рождении ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отказ в зачислении возможен только в одном случае – если в школе нет мест. В такой ситуации родителям рекомендуют обращаться в комитет образования, где помогут подобрать другое учреждение.

Подать заявление можно несколькими способами:

– через портал «Госуслуги»;

– по почте;

– лично в выбранной школе.

Все варианты считаются равнозначными, поэтому родители могут выбрать наиболее удобный.

Сам процесс приема регулируется федеральным приказом Минпросвещения №458 с актуальными изменениями. Он определяет не только сроки, но и категории детей, которые имеют приоритет при зачислении. В их числе – дети военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также братья и сестры уже обучающихся учеников одной школы.

Если ребенок не попадает в выбранную школу из-за отсутствия мест, семье необходимо обратиться в комитет образования, где предложат альтернативные варианты.

Родителям также напоминают, что стандартный пакет документов включает заявление, копию паспорта и свидетельство о рождении ребенка. В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные справки, например, подтверждение льготы или заключение комиссии. Школы могут уточнять собственные требования, поэтому родителям советуют заранее проверять информацию в конкретном учреждении.

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