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Общество6 июля 2026 11:32

Вторая волна записи в первый класс началась в Ставропольском крае

С 6 июля родители могут подать заявления в образовательные учреждения
Ева ТКАЧЕНКО
Хотя до начала учебного года еще несколько месяцев, процесс зачисления уже идет по установленному графику

Хотя до начала учебного года еще несколько месяцев, процесс зачисления уже идет по установленному графику

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе с 6 июля началась вторая волна приема заявлений в школы на 2026-2027 учебный год. Именно сейчас семьи могут попробовать попасть в образовательные учреждения, где после основного этапа остались свободные места.

Хотя до начала учебного года еще несколько месяцев, процесс зачисления уже идет по установленному графику. Кампания делится на два этапа: первый завершился 30 июня и был предназначен для детей, закрепленных за школами по месту жительства, а также для льготных категорий.

После этого образовательные учреждения формируют списки зачисленных учеников и публикуют их до 5 июля. Только после этого становится понятно, где остаются свободные места, и с 6 июля открывается вторая волна приема.

На этом этапе подать заявление могут все желающие, но только при наличии свободных мест в конкретной школе. Такой порядок действует ежегодно и позволяет сначала распределить детей по закрепленным территориям, а затем дать шанс остальным семьям выбрать подходящее учебное заведение.

Стандартный пакет документов включает заявление, копию паспорта и свидетельство о рождении ребенка

Стандартный пакет документов включает заявление, копию паспорта и свидетельство о рождении ребенка

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отказ в зачислении возможен только в одном случае – если в школе нет мест. В такой ситуации родителям рекомендуют обращаться в комитет образования, где помогут подобрать другое учреждение.

Подать заявление можно несколькими способами:

– через портал «Госуслуги»;

– по почте;

– лично в выбранной школе.

Все варианты считаются равнозначными, поэтому родители могут выбрать наиболее удобный.

Сам процесс приема регулируется федеральным приказом Минпросвещения №458 с актуальными изменениями. Он определяет не только сроки, но и категории детей, которые имеют приоритет при зачислении. В их числе – дети военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также братья и сестры уже обучающихся учеников одной школы.

Если ребенок не попадает в выбранную школу из-за отсутствия мест, семье необходимо обратиться в комитет образования, где предложат альтернативные варианты.

Родителям также напоминают, что стандартный пакет документов включает заявление, копию паспорта и свидетельство о рождении ребенка. В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные справки, например, подтверждение льготы или заключение комиссии. Школы могут уточнять собственные требования, поэтому родителям советуют заранее проверять информацию в конкретном учреждении.

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