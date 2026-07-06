На Эльбрусе погиб альпинист: спасатели не могут добраться до тела из-за отключенных канатных дорог

На высоте 5500 метров на Эльбрусе погиб альпинист Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На горе Эльбрус погиб альпинист. Трагедия произошла на высоте около 5500 метров 6 июля 2026 года. Информация от очевидцев поступила в ведомство около 13:10. Данных о регистрации и личности пока нет.

Как сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии, сейчас в связи с профилактическими работами на Эльбрусе отключили канатные дороги. Из-за чего выезд спасателей пока невозможен.

«Сегодня 6 июля, понедельник, канатные дороги закрыты в связи с отключением электроэнергии», – сообщили в пресс-службе курорта.

Сотрудники чрезвычайного ведомства поднимутся на гору для эвакуации тела только в вечернее время, когда включат канатные дороги.

Дополнительная информация пока уточняется. Новость дополняется.

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