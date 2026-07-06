Нет труб – нет проблем: мужчина сжег материалы на шесть млн рублей, чтобы помирить два дагестанских села

Мужчина утверждает, что действовал исключительно в миротворческих целях. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Дагестане мужчина поджег трубы на шесть млн рублей ради мира между враждующими селами. Шекспировский конфликт не давал покоя жителям двух небольших селений в Карабудахкентском районе республики. Разрешить его получилось за одну ночь, но какой ценой – другой вопрос.

Жителям селения Параул не хватает газа. Чтобы ресурса хватало всем, местные коммунальщики приняли решение подключиться к газораспределительной станции соседнего села, чтобы «перекинуть» часть газа из населенного пункта Доргели.

Рабочие уже были готовы установить трубы и запустить по ним газ. Но жителям Доргели идея не понравилась: если газ перераспределят на дополнительную ветку в Параул, не останутся ли сами доргелинцы без него?

И пока местные спорили, работы остановились. Так и остались трубы лежать камнем преткновения возле газораспределительной станции на окраине села Гели.

Тогда с решением и пришел некий 38-летний житель Карабудахкентского района, из села, название которого не уточняется. «Миротворец» решил: «нет труб – нет проблем». Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Дагестану, он устроил поджог в ту же ночь, как материалы выгрузили.

«Чтобы не было между селами конфликта. Чтобы ссор не было», – просто объяснил он сотрудникам полиции.

Открытым остается вопрос: откуда задержанный «дружелюбный» сосед – из страдающего без газа Параула, или все-таки из нежелающего делиться Доргели? Пресс-служба полиции не дает ответа на вопрос, настаивая на позитивных намерениях поджигателя.

Правда благими намерениями ущерб не покрыть. 170 сожженных пластиковых труб диаметром 225 мм оценили в шесть млн рублей. В отношении «доброжелательного» мужчины завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Теперь ему грозит наказание до пяти лет колонии.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru