«Мы устали быть жертвами»: жители трех сел в Дагестане просят Путина вмешаться в ликвидацию последствий весеннего потопа

С потопа прошло около трёх месяцев, а многие семьи до сих пор не получили компенсации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На фоне ликвидации последствий весеннего паводка в Дагестане жители сразу трех сёл – Адильотар, Кадыротар и Тутлар – обратились к президенту Владимиру Путину. По их словам, с момента потопа прошло около трёх месяцев, а многие семьи до сих пор не получили компенсации и жилищные сертификаты. Также люди уверены: если власти не проведут берегоукрепительные работы с возведением защитного вала, трагедия может повториться.

Весенний паводок 2026 года стал для Дагестана самым разрушительным за последние сто лет. В вышеупомянутых населённых пунктах вышедшая из берегов река Акташ разрушила 130 домов, школу, амбулаторию, библиотеку, памятник воинам Великой Отечественной войны, на улицах образовались настоящие горы ила. Местное кладбище тоже пострадало – хоронить умерших теперь везут в Хасавюрт.

Жители трёх сёл в Дагестане обратились к Путину из-за долгого восстановления после потопа Видео: соцсети

Кроме того, местный источник водоснабжения признан непригодным для питья из-за превышения предельно допустимой концентрации мышьяка.

«Свыше четырёх тысяч человек оказались на грани жизни и смерти. Не было электричества, связи, интернета, преждевременного оповещения от соответствующих служб и эвакуации населения», – говорят сельчане в видеообращении.

С момента потопа прошло три месяца, а люди всё ещё ждут решения проблем, возникших из-за удара стихии. Приезжают комиссии, смотрят, оценивают ущерб, но ничего не меняется. Обещанного ремонта нет, компенсации и сертификаты задерживают.

Вдобавок люди переживают, что ЧП повторится:

«Деньги будут выброшены на ветер, если не решить главную причину – разлив реки Акташ. Мы устали жить в роли жертвы, когда всё приобретенное честным трудом теряешь в один миг. Любой дождь сейчас вгоняет нас в депрессию».

Люди требуют решить три основные проблемы:

– провести берегоукрепительные работы с возведением защитного вала;

– очистить русло Акташа от мусора и зарослей;

– углубить дно, чтобы вода уходила, а не затапливала дома.

Жители просят президента взять вопрос под контроль – ответа на их обращения у местных властей до сих пор нет.

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