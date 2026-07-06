От айрана до том-яма: какие необычные варианты окрошки готовят на Северном Кавказе

Журналисты посчитали стоимость окрошки в регионе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У большинства россиян окрошка ассоциируется с квасом или кефиром, но на Кавказе это холодное блюдо давно готовят по своим правилам. Здесь основу чаще всего составляет айран, тан или молочная сыворотка. А сегодня классический рецепт получает и новые интерпретации – например, в одном из кафе Ставрополя гостям предлагают попробовать окрошку в стиле том-яма.

Кавказская окрошка отличается не столько набором продуктов, сколько своей заправкой. Вместо хлебного кваса здесь используют айран или сыворотку. Благодаря этому блюдо получается более мягким, без характерной квасной кислинки. Айран делает вкус насыщенным и слегка сливочным, а сыворотка, наоборот, придает окрошке легкость и свежесть.

В остальном состав остается привычным: картофель, яйца, свежие огурцы, редис, зелень. В качестве мяса используют курицу или говядину, хотя многие готовят и постный вариант. В некоторых семьях в окрошку добавляют сметану, а если основой служит сыворотка, иногда смешивают ее с небольшим количеством майонеза для более насыщенного вкуса.

В остальном состав остается привычным: картофель, яйца, свежие огурцы, редис, зелень Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Любительница домашней кухни Ангелина рассказала, что познакомилась с этим вариантом блюда уже после переезда на Кавказ. Она выросла в Донбассе, где окрошку всегда готовили на минералке.

Сначала идея кисломолочной основы показалась ей непривычной, но после первой дегустации мнение изменилось. Теперь вся ее семья больше не готовит окрошку по старым рецептам. На айран перешла даже мама, которая живет в Луганске.

«Когда я попробовала местный вариант на тане и айране, мои предпочтения полностью изменились. Кисломолочка оказалась очень интересной по вкусу. Сейчас я сама никогда не использую другие варианты основы, и вся моя семья тоже перешла на этот рецепт», – поделилась Ангелина.

При этом окрошка на Кавказе продолжает меняться. В одном из кафе Ставрополя туристка из Екатеринбурга Ирина неожиданно обнаружила в меню окрошку том-ям с креветками.

В одном из кафе Ставрополя туристка из Екатеринбурга обнаружила в меню окрошку том-ям с креветками. Фото: Ирина Костерина

По словам Ирины, блюдо оказалось совсем не похоже на привычную окрошку. Скорее это был салат с густой пикантной заправкой, напоминающей вкус знаменитого тайского супа. Несмотря на необычное сочетание, эксперимент ей понравился.

До поездки она была уверена, что лучшая окрошка – на домашнем квасе. На Урале именно такой вариант остается самым популярным. Иногда в блюдо добавляют горчицу или хрен, а вместо колбасы используют язык.

При этом настоящим открытием для гостьи региона стала именно традиционная кавказская окрошка. Раньше она уже пробовала варианты на кисломолочных продуктах, но они не произвели впечатления. На Ставрополье же вкус оказался совсем другим.

«Мне очень по душе пришлась именно ваша южная окрошка», – признается Ирина.

Выходит, сегодня на Северном Кавказе сосуществуют сразу две гастрономические традиции. Одна бережно сохраняет кавказский рецепт с айраном или сывороткой, который уже давно стал местной классикой. Другая не боится экспериментов и предлагает гостям необычные сочетания вроде окрошки том-ям.

Из расчета на четыре человека цена одной порции составляет 146,85 рубля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Посмотрим, сколько стоят составляющие летнего супа в магазинах Ставрополья:

Айран (1,5 литра) — 50 рублей;

Колбаса вареная (300 граммов) – 240 рублей;

Огурцы (300 граммов) – 42 рублей (139,99 рублей за килограмм);

Редиска (300 граммов) – 99 рублей (329,99 рубля за килограмм);

Картофель (400 граммов) – 30 рубля (75 рублей за килограмм);

Яйца (четыре штуки) – 44 рубля (109,99 рублей за 10 яиц СО);

Укроп и лук (50 граммов) – 45 рублей;

Сметана (50 граммов) – 37,4 рублей.

Из расчета на четыре человека цена одной порции составляет 146,85 рублей. К слову, порция окрошки том-ям в заведениях общепита в краевой столице обойдется примерно в 500 рублей.

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