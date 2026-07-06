«Я б предпочел другого»: Кадырова вынудили вновь пойти на выборы главы Чечни

Рамзан Кадыров руководит Чечней почти 20 лет. Фото: vk.com/ramzan

В Чечне определились с основным кандидатом на пост главы республики. Ожидаемо, и Совет старейшин, и региональное партийное отделение (а ранее – и президент России Владимир Путин) поддержали действующего руководителя региона Рамзана Кадырова. Самого политика такой расклад не порадовал:

«Если спросить меня, я бы выбрал другого кандидата. Это большая ответственность, я знаю, насколько это сложная задача. Честно сказать, не рад, что иду на выборы. Можно сказать, я делаю это вынужденно».

При этом Кадыров пообещал принять любое решение избирателей:

«Я уверен, что народ поддержит. Если поддержит, то для народа служить готов. Нового ничего не обещаю. Мы продолжим делать то, что мы делали и что умеем делать. В регион вложено много труда, и у нас сегодня сохранена команда, работающая как хорошие часы».

Кстати, в конце прошлого года глава Чечни уже говорил, что уже устал и «сыт властью по горло».

Напомним, выборы главы Чечни пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года. Также руководителей регионов выберут в Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях, а также Мордовии и Тыве.

СПРАВКА «КП»

Рамзан Кадыров родился в селении Центарой (с 2019 года – Ахмат-Юрт) 5 октября 1976 года в семье первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова. За несколько дней до его гибели во время теракта 9 мая 2004 году, Рамзана Кадырова стал первым зампредом республиканского правительства.

На данном посту он находился до ноября 2005 года, после чего его назначили председателем правительства. В этой должности Кадыров проработал до февраля 2007 года, после чего возглавил Чечню.

Затем Рамзан Кадыров переизбирался в 2016 и 2021 годах.