В Дагестане началась масштабная палеонтологическая экспедиция. Фото: Национальный музей им. А. Тахо-Годи

В Дагестане обнаружили останки древнего кита. Когда-то это крупное млекопитающее плавало в океане, который был на месте современного Северного Кавказа. Сейчас сотни людей регулярно проезжают вдоль горы Тарки-Тау недалеко от Махачкалы и даже не знают, что в паре шагов от них скрываются реликвии, хранящие следы древности.

Древний океан Тетис существовал на территории Дагестана в эпоху мезозоя. Тогда на Земле не было привычных континентов – существовали только суперконтиненты Гондвана и Лавразия. Именно между ними из остатков Тетиса образовались Азовское, Черное и Каспийское моря.

Сейчас палеонтологи изучают все, что может быть связано с древними океанами и может указывать на их предположительную флору и фауну. Для этого к раскопкам приступила команда ученых из национального музея имени А. Тахо-Годи.

Ученые исследуют находки и отправят их в музей. Фото: Национальный музей им. А. Тахо-Годи

В ходе большой научной экспедиции они приступили к исследованию геологических разрезов и сбору ценных материалов для научной атрибуции, а впоследствии и пополнению музейного фонда новыми экспонатами.

Так, в начале научной экспедиции палеонтологи обнаружили фрагменты скелета древнего кита, некогда обитавшего в океане, когда местность горы Тарки-Тау была морским дном. Ученые нашли нижнюю челюсть и хвостовой позвонок гигантского млекопитающего.

«Земля приоткрыла тайны, которые скрывались в отложениях Миоценового периода миллионы лет: отпечатки древних беспозвоночных и раковины двустворчатых моллюсков; следы ряби, когда-то оставленные волнами доисторических морей; копролиты и другие редкие фоссилии», – рассказали в музее.

Ученые считают эти находки важными для восстановления облика региона в далеком прошлом. Исследователи продолжат свой маршрут. Следующие раскопки пройдут в окрестностях Махачкалы, поселка Манас Карабудахкентского района, Избербаша и Дербента. Также они заглянут в Левашинский, Гунибский, Акушинский и Лакский районы.

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