«До чего же сильна человеческая жестокость»: в Дагестане живодеры отравили кормящую мать – пятеро щенят остались без молока

Живодеры отравили животных, вероятнее всего, подсыпав им в воду яд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Неизвестные жестоко расправились со стаей собак в Дагестане. Живодеры отравили животных, вероятнее всего, подсыпав им в воду яд. Страшными кадрами местные жители поделились в социальных сетях.

Инцидент произошел на прошлых выходных рядом с банкетным залом на улице Ахметхана. На кадрах видно – собаки в тяжёлом состоянии. Обессиленные, они лежат на дороге, скулят, но не могут даже пошевелиться. Около рта животных заметны следы воды – вероятно, именно её они и выпили.

Как сообщают очевидцы, одна из собак – кормящая мать. У неё осталось пятеро щенят, которые без молока матери долго не протянут.

Кому и зачем понадобилось убивать животных, неизвестно. В правоохранительных органах ситуацию пока не комментировали, но местные жители просят полицию разобраться:

«Пристроить в приют? Нет. Приютить самому? Нет. Отравить? Да. До чего же сильна человеческая жестокость»;

«Интересно, они детям своим похвастаются? Покажут с гордостью животных, которых убили?»;

«Это живые создания Всевышнего. Нельзя так с ними поступать!».

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что в Северной Осетии живодеры травят собак на улицах. Местные жители рассказывают, что под раздачу попадают стерилизованные псы с бирками – такие обычно проходят экспертизу на агрессивность и возвращаются на улицы, только если не проявляют враждебности к человеку.

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