Цифровая платёжная инфраструктура для бизнеса получила сертификат халяль

Фото: koonsiri boonnak/Shutterstock/Fotodom

Т-Бизнесу вручили сертификат Комитета по стандартам «Халяль» от Духовного управления мусульман Чеченской Республики. Документ получил «Исламское РКО» — сервис расчетно-кассового обслуживания. Он означает соответствие нормам исламской этики и требованиям шариата.

Представители платформы получили сертификат от советника главы Чеченской республики, республиканского муфтия, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, доктора исламских наук шейха Салаха Хаджи Межиева. Инициатива развивает портфель исламских финансовых инструментов в России и линейку халяль-совместимых продуктов для бизнеса.

Представители платформы уточнили, что «Исламское РКО» — цифровой продукт для предпринимателей и компаний, которые ведут деятельность в соответствии с принципами исламских финансов. Он также ориентирован на бизнес, работающий с партнерами из стран исламского мира, включая государства Персидского залива и ОАЭ.

В работе продукта исключены операции, противоречащие исламской этике. Средства клиентов аккумулируются обособленно от других ресурсов банка и не используются в сделках, связанных с начислением или получением процентов. Клиентам не предлагаются услуги и инструменты, не соответствующие нормам исламских финансов, а часть категорий операций специально ограничена. Например, исламской бизнес-картой невозможно оплатить покупки в торговых точках, реализующих алкоголь.