«Машук», чемпионат по пахоте, «Зарница 2.0»

Фото: Министерство молодежной политики СК

Лето в разгаре. У молодых людей Ставрополья время каникул и отпусков. Благодаря свободному времени, нацпроекту «Молодежь и дети», региональным проектам «Мы - вместе», «Россия - страна возможностей», «Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики» и краевой государственной программе «Молодежная политика» у юношей и девушек есть возможность поучаствовать в форумах, получить грант, заняться творчеством, сконцентрироваться на своих идеях и интересно провести время в молодежных пространствах.

С чего начиналось лето, какими событиями уже было наполнено и что ожидает самых активных жителей края, рассказали в министерстве молодежной политики региона.

«Мечта. Гордость. Единство. Молодость»

Первый месяц лета завершился грандиозным праздником. На Ставрополье, как и по всей России, отметили День молодежи. Под общим девизом «Мечта. Гордость. Единство. Молодость» в нем приняли участие около 5000 юношей и девушек.

Во всех округах прошли встречи с известными людьми, добрые акции, открытые диалоги, мастер-классы и другие активности.

Основные события состоялись в краевом Доме молодежи. Там прошла церемония «Посвящение в молодость» и торжественная акция «Мы - граждане России», в рамках которых юноши и девушки, достигшие 14 лет, получили свои первые паспорта.

После этого выпускники школ передали первоклассникам символическую «капсулу времени» - такой своеобразный мост между поколениями и мечтами.

В трех лекционных залах весь день работали площадки открытого диалога и разговорные сессии с гостями - героями специальной военной операции, заслуженными работниками различных сфер и священнослужителями. Каждый участник смог задать личный вопрос и получить живой ответ.

На мастер-классах гости изготавливали памятные сувениры - от авторской картины до стилизованного кокошника.

Социально полезные форматы были представлены «Ярмаркой добра» совместно с АНО «Доброе сердце», мастер-классами по оказанию первой помощи, а также марафоном заданий с розыгрышем призов через цифровой сервис «Другое Дело».

На площадке проекта «Создано молодыми» свою продукцию представили более 20 молодых предпринимателей со всего края. Посетители смогли приобрести уникальные вещи: от плетеных корзин до авторской бижутерии.

Ярким мероприятием дня стал модный показ, на котором дизайнеры и модельеры представили свои локальные бренды.

Завершился День молодежи масштабным концертом и массовой акцией «Мечта России».

Также на днях на Ставрополье завершился традиционный краевой семейный конкурс «Я + Я = молодая семья». В четырех номинациях «Семья в профессии», «Большая семья - опора России», «Родина начинается с семьи», «Семейная история» участвовали молодые пары, находящиеся в официально зарегистрированном браке.

- Конкурс, который министерство молодежной политики Ставрополья проводит уже 17-й раз, помогает укреплять семейные ценности и поддерживает молодые семьи. Участие в мероприятии формирует понятие ценности добрых и теплых отношений между супругами, способствующих укреплению института семьи, - говорит министр молодежной политики Ставропольского края Вячеслав Коршун.

Впереди «Машук». И не только

Масштабное событие лета - это Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» в Пятигорске. Заявки на участие подали около 10 тысяч человек из 88 регионов России и из 77 иностранных государств - от Алжира и Пакистана до Индии и Марокко.

В этом году на «Машуке» участников ждут две смены, в которых примут участие 2200 человек.

I смена «Взросление» объединит учителей, флагманов, вожатых, защитников, навигаторов и воспитателей.

II смена «Единство» встретит координаторов, активистов, наставников, ученых, преподавателей и коммуникаторов.

Фото: Министерство молодежной политики СК

Как рассказали в минмолодежи, самыми востребованными направлениями в первой смене стали «Учителя», «Проводники изменений» и «Навигаторы». Во второй смене лидируют «Созидатели», «Первые в наставничестве» и «Активисты».

Участники XVII Всероссийского молодежного форума «Машук» смогут получить до 1,5 млн рублей на свои проекты.

Также для молодежи Ставрополья состоится окружной этап игры «Зарница 2.0», а затем начнется Чемпионат России по пахоте, который пройдет в Минеральных Водах.

На поля выйдут механизаторы из более чем 50 регионов и дружественных стран. Им предстоит соревноваться в точности и мастерстве управления техникой.

В рамках деловой программы пройдут конференции и круглые столы по развитию сельского хозяйства, техническому перевооружению и кадровому потенциалу АПК. Также состоятся фестиваль аграрных профессий, ярмарка вакансий и образовательные форматы для будущих специалистов.

Кроме того, для гостей подготовили выставку современной сельхозтехники, «Трактор-шоу», экстремальные гонки тракторов, винный фестиваль, гастрономические площадки и ярмарку народных промыслов.

Продолжается работа и студенческих отрядов. В этом году местами их дислокации стали организации Ставропольского и Краснодарского краев, Республик Крым и Татарстан, Московской области.

Ребята трудятся на строительных объектах, в сельском хозяйстве, сервисном и медицинском обслуживании, в спортивно-педагогических и многопрофильных отрядах.

- Продолжаем отправлять ребят в походы выходного дня и туристические туры «Маршруты памяти». Регистрация на эти два проекта проходит в наших социальных сетях, поэтому подписывайтесь и не пропускайте анонсы. Также ждем всех в краевых и окружных молодежных центрах. Там каждый найдет занятие себе по душе, - говорят в министерстве молодежной политики. - Эти мероприятия открывают новые возможности для молодежи, помогают раскрывать таланты и подтверждают статус Ставропольского края как одного из центров молодежной политики в стране.

Обновление молодежных центров продолжается

Создание привлекательных для подрастающего поколения точек притяжения - одно из приоритетных направлений работы с молодежью в крае.

Сейчас на Ставрополье действуют 34 муниципальных учреждения по работе с молодежью. В том числе в Ставрополе работает «Краевой молодежный центр». Мощным импульсом в развитии инфраструктуры молодежной политики в крае стало открытие краевого Дома молодежи.

Для укрепления материально-технической базы муниципальным молодежным центрам региона предоставляются субсидии. Средства выделяются на конкурсной основе в рамках краевой государственной программы «Молодежная политика» и идут на проведение текущего ремонта, приобретение мебели, техники и мультимедийного оборудования.

Ежегодный общий объем средств на эти цели - 10 миллионов рублей. Каждый год число заявок на конкурс растет. Воспользоваться субсидией уже смогло 21 учреждение.

Важную роль в развитии инфраструктуры для молодежи играет участие края в различных программах. Так, в 2024 году край вошел в число победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» и получил более 135 миллионов рублей на улучшение материально-технической базы молодежных центров. Еще 104 миллиона рублей было выделено из бюджетов края и муниципалитетов.

На эти средства был проведен ремонт в здании краевого Дома молодежи, приобретено оборудование и мебель. Также были отремонтированы и переоборудованы четыре муниципальных центра по работе с молодежью.

- Работа с молодежью - одна из важнейших задач сегодня. Это залог успешного будущего нашего края и нашей страны. Важно, чтобы у каждого молодого человека был простор для инициатив, творчества и общественной деятельности, было место, куда можно прийти со своими идеями, получить поддержку, найти единомышленников. Это должны быть площадки, где всегда действует принцип открытых дверей для инициативной и созидательной молодежи. Где ребята встретят поддержку и смогут найти единомышленников, - говорит губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.