Более 50 населенных пунктов отрезаны от мира: в нескольких районах Дагестана из-за ливней и селей осложнилась паводковая ситуация

О последствиях непогоды местные жители и власти начали сообщать утром 8 июля. Фото: соцсети

Сильные дожди осложнили паводковую ситуацию сразу в нескольких районах Дагестана. Из-за потоков воды оказались повреждены дороги, с возвышенностей сошли оползни, а в Чародинском районе без транспортного сообщения остался 51 населенный пункт.

О последствиях непогоды местные жители и власти начали сообщать в социальных сетях утром 8 июля. На опубликованных кадрах видно, как мощные потоки воды размывают землю, реки заметно поднялись и местами выходят из берегов. В некоторых населенных пунктах вода подошла к зданиям и затронула первые этажи домов.

В Чародинском районе в селе Магар из-за сильного потока воды размыло дорогу, которая ведет к населенному пункту. Также под угрозой оказался объездной мост. Кроме того, в селе Ириб зафиксирован сход селя.

Еще один участок дороги пострадал в Лакском районе. Фото: соцсети

Еще один участок дороги пострадал в Лакском районе. Там произошло обрушение части дорожного полотна на трассе «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост» на 155-м километре. На опубликованных фотографиях видно, что часть асфальта съехала вниз из-за размытия грунта.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Чародинском районе. Как сообщили в районной администрации, из-за обильных осадков на 13-м километре дороги «Гуниб – Цуриб» сошел оползень.

«Движение на участке полностью перекрыто. В настоящий момент 51 населенный пункт Чародинского района отрезан от внешнего транспортного сообщения – проезд по единственной дороге, связывающей район с соседними территориями, невозможен», – сообщили в администрации Чародинского района.

В Дагестане из-за ливней и селей осложнилась паводковая ситуация Видео: администрация Чародинского района

Сейчас к месту направляются аварийно-восстановительные бригады, которые должны расчистить дорогу. Точные сроки открытия движения специалисты назовут после оценки объема работ.

Этот же участок уже восстанавливали ранее. Ночью с 23:00 до 02:00 движение удалось открыть, и люди, которые временно оставались на дороге, смогли добраться домой. Но из-за продолжительных дождей оползень сошел повторно.

Проблемы из-за осадков возникли и в других районах республики. В Гергебильском районе из-за подъема уровня воды река вышла из берегов.

Проблемы из-за осадков возникли и в других районах республики. Фото: соцсети

В Махачкале коммунальные службы также усилили контроль за ситуацией. Как рассказали в администрации города, во время дождей состояние улиц проверяют 20 бригад. Специалисты следят за центральными улицами и проспектами, а также за местами, где чаще всего возникают подтопления.

Жителей Дагестана призвали по возможности отказаться от поездок в районы, где сохраняются проблемы с дорогами.

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