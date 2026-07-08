Лисички, опята и даже редкие трюфели: где искать и как не отравиться грибами на Ставрополье

Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ставропольском крае продолжается сезон сбора грибов, который продлится до октября. Урожай напрямую зависит от осадков и температуры воздуха, но как утверждают опытные грибники, при знании правильных локаций можно рассчитать сбор даже в засушливые периоды.
О том, где в регионе искать грибы, как их правильно собирать и какие меры предосторожности соблюдать, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала грибница с многолетним стажем Ирина Карпенко.
В лесах Кочубеевского района и предгорьях Кавказских Минеральных Вод встречаются лисички, опята, белые грибы и даже редкие трюфели. В восточных округах края, Левокумском и Нефтекумском, в степной зоне можно найти боровики и шампиньоны. Благородные грибы преимущественно произрастают в балках под буком, липой и дубом.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП
«Благородные грибы не растут вблизи дорог или предприятий. Их нужно искать в балках – там, где травка вечно зеленая».
Сезон в этом году начался с задержкой. Обычно первые грибы появляются на Ставрополье к началу июня, но в 2026 году даты сменились: липа уже отцвела, началась колосистость зерновых, а массовый выход грибов только набирает силу. По наблюдениям Ирины Карпенко, предшественники белых грибов и подосиновиков – мухоморы. После их появления можно ожидать урожай благородных видов.
Спикер уточняет, что в грибном деле важна правильная техника сбора для сохранения грибницы, которая может плодоносить 30-40 лет.
«Трубчатые грибы – подберезовики, подосиновики, белые, дубовики – я сначала выкручиваю, а затем срезаю ножку. Место среза обязательно присыпаю листьями и землей. Если оставить ножку, она загниет, и грибница может погибнуть».
Для сохранения влажности в условиях рискованного земледелия края место сбора рекомендуется укрывать травой – это защищает грибницу от пересыхания.
Главное правило для начинающих грибников: не собирать незнакомые, старые и червивые грибы. Особую опасность представляет бледная поганка, которая очень распространена в Ставропольском крае. Гриб имеет желтовато-зеленоватый оттенок, его употребление приводит к тяжелому отравлению, симптомы которого проявляются, когда токсины уже в крови.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП
«Если вы не уверены в грибе, его нельзя брать. Следует проконсультироваться с теми, кто разбирается в видах. Также не рекомендуется полагаться исключительно на мобильные приложения для идентификации. Он не всегда дают правдивую информацию. Я, например, полагаюсь только на свои знания».
Для сбора Ирина рекомендует использовать плетеные корзины, которые обеспечивают грибам необходимую вентиляцию. Переработку стоит начинать сразу по возвращении из леса, потому что гриб – продукт скоропортящийся.
При соблюдении этих правил риск отравления сводится к минимуму.
К слову, опрыскивание грибниц водой и разведение грибов в лесу возможны, но на практике дают результат через несколько лет, а не в текущем сезоне.
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