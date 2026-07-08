Лисички, опята и даже редкие трюфели: где искать и как не отравиться грибами на Ставрополье

В Ставропольском крае продолжается сезон сбора грибов Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае продолжается сезон сбора грибов, который продлится до октября. Урожай напрямую зависит от осадков и температуры воздуха, но как утверждают опытные грибники, при знании правильных локаций можно рассчитать сбор даже в засушливые периоды.

О том, где в регионе искать грибы, как их правильно собирать и какие меры предосторожности соблюдать, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала грибница с многолетним стажем Ирина Карпенко.

Места сбора

В лесах Кочубеевского района и предгорьях Кавказских Минеральных Вод встречаются лисички, опята, белые грибы и даже редкие трюфели. В восточных округах края, Левокумском и Нефтекумском, в степной зоне можно найти боровики и шампиньоны. Благородные грибы преимущественно произрастают в балках под буком, липой и дубом.

Сезон в этом году начался с задержкой Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Благородные грибы не растут вблизи дорог или предприятий. Их нужно искать в балках – там, где травка вечно зеленая».

Особенности сезона 2026 года

Сезон в этом году начался с задержкой. Обычно первые грибы появляются на Ставрополье к началу июня, но в 2026 году даты сменились: липа уже отцвела, началась колосистость зерновых, а массовый выход грибов только набирает силу. По наблюдениям Ирины Карпенко, предшественники белых грибов и подосиновиков – мухоморы. После их появления можно ожидать урожай благородных видов.

Правила сбора и сохранения грибницы

Спикер уточняет, что в грибном деле важна правильная техника сбора для сохранения грибницы, которая может плодоносить 30-40 лет.

«Трубчатые грибы – подберезовики, подосиновики, белые, дубовики – я сначала выкручиваю, а затем срезаю ножку. Место среза обязательно присыпаю листьями и землей. Если оставить ножку, она загниет, и грибница может погибнуть».

Для сохранения влажности в условиях рискованного земледелия края место сбора рекомендуется укрывать травой – это защищает грибницу от пересыхания.

Меры предосторожности

Главное правило для начинающих грибников: не собирать незнакомые, старые и червивые грибы. Особую опасность представляет бледная поганка, которая очень распространена в Ставропольском крае. Гриб имеет желтовато-зеленоватый оттенок, его употребление приводит к тяжелому отравлению, симптомы которого проявляются, когда токсины уже в крови.

Урожай напрямую зависит от осадков и температуры воздуха Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

«Если вы не уверены в грибе, его нельзя брать. Следует проконсультироваться с теми, кто разбирается в видах. Также не рекомендуется полагаться исключительно на мобильные приложения для идентификации. Он не всегда дают правдивую информацию. Я, например, полагаюсь только на свои знания».

Рекомендации по сбору и хранению

Для сбора Ирина рекомендует использовать плетеные корзины, которые обеспечивают грибам необходимую вентиляцию. Переработку стоит начинать сразу по возвращении из леса, потому что гриб – продукт скоропортящийся.

При соблюдении этих правил риск отравления сводится к минимуму.

К слову, опрыскивание грибниц водой и разведение грибов в лесу возможны, но на практике дают результат через несколько лет, а не в текущем сезоне.

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