«Если бы мне в детстве сказали, что стану врачом – не поверил бы»: хирург из Чечни рассказал о спасении жизней в Африке

Тимирбулат Идиев завершил двухмесячную гуманитарную миссию в Африке. Фото: соцсети Тимирбулата Идиева

Уроженец Чеченской Республики Тимирбулат Идиев, реконструктивный хирург, завершил двухмесячную гуманитарную миссию в Африке. Он вырос в маленьком селе Ачхой-Мартан. В детстве, как и многие мальчишки, мечтал стать богатым, успешным. Прошли годы. Сейчас он может честно сказать, что богат. Но не деньгами или дорогими машинами. Богатство Тимирбулата в другом – в его возможности помогать отчаявшимся и нуждающимся.

В Африке молодой хирург провёл два месяца. В Конго он находился две недели: принял 84 пациента и выполнил пять операций. В Камеруне – четыре недели, 232 пациента и 15 хирургических вмешательств. В Чаде – две недели, 86 пациентов и четыре операции. Шесть человек он буквально достал с того света: люди попали в его руки в критическом состоянии.

Хирург из Чечни раскрыл шокирующие детали спасения жизней в Африке Видео: соцсети Тимирбулата Идиева

«Если бы мне, маленькому мальчику из Чечни, сказали, что в будущем я стану врачом и буду лечить людей в Африке, я бы, конечно, в это не поверил. Но благодаря моим родителям, родственникам, учителям, репетиторам, людям, которые оказывали колоссальную помощь и поддержку перед поездкой, я нахожусь сейчас там, где я есть», – рассказал Тимирбулат в своих социальных сетях.

В Африке молодой хирург провёл два месяца. Фото: соцсети Тимирбулата Идиева

За всё время пребывания в Африке в практике хирурга не случилось ни одного случая послеоперационных осложнений или гнойного воспаления. В условиях 40-градусной жары, антисанитарии и сложных условий работы – это настоящее чудо.

«За каждой консультацией стоит своя история. Кто-то месяцами терпел боль, кто-то не мог себе позволить элементарные лекарства, кто-то не мог обратиться к врачу. За каждой операцией стоит шанс изменить чью-то жизнь».

Одной из самых запоминающихся историй поездки стало спасение пальца маленького Мухаммеда. Четыре месяца назад его укусила змея. Семья мальчика небогата – возможности оплатить лечение у них не было. Всё это время ребёнок ужасно мучился: ему приходилось ходить с открытой костью, ткани погибли, палец перестал что-либо чувствовать. Состояние Мухаммеда с каждым днём ухудшалось. Без медицинской помощи всё могло закончиться сепсисом и летальным исходом.

Тимирбулат назначил мальчику срочную операцию. Палец пришлось ампутировать.

«За время операции он ни разу не заплакал. Я никогда не встречал настолько сильного маленького человека».

В практике хирурга не случилось ни одного случая послеоперационных осложнений. Фото: соцсети Тимирбулата Идиева

Всё закончилось удачно: состояние ребёнка пришло в норму, температура, державшаяся все четыре месяца, наконец спала. Ребёнок стал играть и радоваться жизни, как и все его сверстники.

Когда Тимирбулат возвращался на родину, в Россию, его пациенты поблагодарили трогательным письмом, в котором написали:

«Вы приехали к нам не только со своими знаниями, но и со своим добрым сердцем. Ваш волонтёрский проект подарил надежду, улыбки и облегчение всему населению. Спасибо вам за терпение, щедрость и любовь, с которой вы заботились о каждом из нас. Ваш визит навсегда остаётся в нашей памяти. Я отвезу вас на своём велосипеде. Похоже, он вам очень нравится».

Совсем скоро Тимирбулат снова отправится в Африку. Там его уже ждут.

Пациенты Тимирбулата поблагодарили его трогательным письмом. Фото: соцсети Тимирбулата Идиева

«Моё богатство – это возможность быть полезным. Осознавать, что твои знания, твои руки и твоё время могут изменить чью-то жизнь – это чувство невозможно купить ни за какие деньги».

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