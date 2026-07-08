Пара миллионов и бутерброды в придачу: голодные мошенники из Дагестана обманули 80-летнюю пенсионерку

Вологодская пенсионерка передала мошенникам 2,5 млн рублей и бутерброды с колбасой Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вологодская пенсионерка передала мошенникам из Дагестана 2,5 млн рублей. Казалось бы, в нынешних реалиях – частая история. Но интересно, что вместе с деньгами старушка отдала аферистам бутерброды с колбасой. Как утверждает потерпевшая, исключительно по их просьбе.

Жительница посёлка Вохтоги 1945 года рождения попалась на удочку мошенников в одном из мессенджеров. Два парня, 19 и 20 лет, приехали в Москву из кавказской республики с целью подзаработать и выбрали для этого не совсем легальные пути.

Молодые люди вступили в сговор с третьим лицом и вместе разработали план хищения денег у 80-летней женщины.

Один из них связался с бабушкой и представился сотрудником московской биржи. В разговоре он убедил женщину в том, что на неё оформлены кредиты, которые никто не выплачивает, и в скором времени из-за этого она может остаться без квартиры.

«Чтобы этого избежать, женщина продала квартиру и передала доверенным людям, приехавшим в посёлок Вохтогу на такси, вырученные 2,5 млн рублей от её продажи под предлогом фиксации номеров купюр для разоблачения мошенников. Также по их просьбе она добавила к передачке бутерброды с колбасой», – сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Забрав деньги и еду, аферисты скрылись с места преступления. Но вскоре сотрудники полиции их нашли и задержали.

Молодым людям предъявили обвинение по статье «Мошенничество». Теперь любителям полакомиться чужими бутербродами грозит до 10 лет колонии.

Первое судебное заседание пройдёт 15 июля 2026 года. Начало запланировано на 10 утра.

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