Жители дома просят огласки дела о подделке подписей. Фото: предоставлено жильцами

Жители дома на улице Достоевского в Ставрополе оказались в заложниках у призрачного ТСЖ. Собственники узнали, что их дом исключили из реестра управляющих компаний, а вместо этого появилась некая организация, которую никто не выбирал. Как выяснилось, в бюллетенях для голосования расписались даже покойники, а председатель ТСЖ исчез, оставив жильцов без нормально работающих лифтов, уборки и внятных ответов. Жильцы обратились в редакцию «КП-Северный Кавказ» с просьбой разобраться в этой мистической истории.

ТСЖ не ухаживает за придомовой территорией. Фото: предоставлено жильцами

Как рассказали жители дома, все началось с того, что старая управляющая компания получила уведомление: ее лицензию на этот дом аннулировали. Причина – собственники якобы создали ТСЖ. Но сами жильцы даже не подозревали об этом, а некоторые вообще узнали о смене «власти» только через год.

«Никакого собрания не было, бюллетеней мы не видели и уж точно их не подписывали», – рассказала юрист, представляющая интересы жильцов дома по улице Достоевского.

С тех пор, утверждают люди, содержание дома сошло на нет. Лифты регулярно ломаются, придомовую территорию не убирают, в подъездах отваливается плитка, а перед ресурсоснабжающими организациями копятся долги. Жильцы вынуждены своими силами решать проблемы, но комплекс уже начинает приходить в упадок.

В Октябрьском районном суде рассматривается дело о признании протокола собрания недействительным. На сторону жильцов встали 402 собственника – они в один голос заявляют, что их подписи подделаны. Но процесс затянулся: проводятся почерковедческие экспертизы, а показания представителей ТСЖ разнятся.

Например, заявляет юрист, сторона ответчиков до сих пор не пришла к единому мнению, где прошло злосчастное собрание: в подвале, гараже или цветочном магазине.

Детской площадке давно требуется обновление. Фото: предоставлено жильцами

Особенное недоумение обратившихся вызывает почерковедческая экспертиза, на которую направили подписи о создании ТСЖ. Согласно ее результатам, часть подписей необходимо было признать подлинными. Тогда-то собственники пришли в шок: некоторые из них в принципе не могли быть поставлены:

«В бюллетенях 2023 года “расписались” люди, которые умерли в двадцать первом году, либо которых не было в Ставрополе, например, они были на СВО».

Жильцы дома решили не оплачивать платежки самозванцев. Пока идут суды, они заключили договоры с ресурсоснабжающими организациями и оплачивают ЖКХ самостоятельно. Тем временем, заявляет юрист, ТСЖ просто отмалчивается и копит долги:

«Само ТСЖ с жильцами на связь не выходит, где оно находится – никто не знает. Есть юридический адрес, а где находится председатель, никто не знает, как его найти – тоже».

По факту подделки подписей в решении собственников помещений было заведено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» (максимальное наказание – до двух лет колонии).

В скором времени будет проведена повторная почерковедческая экспертиза. Местные опасаются нарушений закона и просят сотрудников правоохранительных органов обратить внимание на обстоятельства расследования

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