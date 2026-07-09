Режим беспилотной опасности на территории края действовал с 2:06 до 5:47 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Системы ПВО в ночь на 9 июля отражали атаку беспилотников в Ставропольском крае. В Ставрополе зафиксировали падение обломков, а в хуторе Вязники Шпаковского округа после налета загорелось промышленное предприятие. К утру пожар усилился, огонь добрался до резервуаров с горючими материалами.

Что случилось под Ставрополем 9 июля 2026 года

Режим беспилотной опасности на территории края действовал с 2:06 до 5:47. О первых последствиях атаки около пяти часов утра сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, обломки одного из беспилотников упали в районе улицы Коломийцева в Ставрополе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте работают сразу начали работать экстренные службы.

«Зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева в краевом центре. По оперативным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», – сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Последствия пожара на предприятии в хуторе Вязники

Одновременно стало известно о пожаре на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Изначально власти сообщали, что угрозы жизни и здоровью людей нет, а также отсутствует риск распространения огня на жилую застройку.

Жителей домов, расположенных на ближайшей улице, решили эвакуировать в безопасное место Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 6:50 глава региона сообщил, что пожар стал сильнее. Огонь добрался до резервуаров с горючими материалами. Для борьбы с возгоранием к месту происшествия направили дополнительные пожарные расчеты.

Что делать во время эвакуации

Из-за осложнения обстановки жителей домов, расположенных на ближайшей улице, решили эвакуировать в безопасное место. Для них организовали пункты временного размещения.

«Пожар на предприятии в хуторе Вязники усилился. Мы на связи с главой округа Игорем Владимировичем Серовым, регулярно получаю от него информацию. При необходимости вся помощь будет оказана», – написал Владимир Владимиров.

Данных о пострадавших по-прежнему нет. Работы по ликвидации пожара в хуторе Вязники продолжаются. На месте находятся пожарные и другие экстренные службы.

Всего, по данным Минобороны России, в период с 20:00 8 июля до 7:00 9 июля над регионами России перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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