Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Системы ПВО в ночь на 9 июля отражали атаку беспилотников в Ставропольском крае. В Ставрополе зафиксировали падение обломков, а в хуторе Вязники Шпаковского округа после налета загорелось промышленное предприятие. К утру пожар усилился, огонь добрался до резервуаров с горючими материалами.
Режим беспилотной опасности на территории края действовал с 2:06 до 5:47. О первых последствиях атаки около пяти часов утра сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
По его словам, обломки одного из беспилотников упали в районе улицы Коломийцева в Ставрополе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте работают сразу начали работать экстренные службы.
«Зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева в краевом центре. По оперативным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», – сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Одновременно стало известно о пожаре на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Изначально власти сообщали, что угрозы жизни и здоровью людей нет, а также отсутствует риск распространения огня на жилую застройку.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В 6:50 глава региона сообщил, что пожар стал сильнее. Огонь добрался до резервуаров с горючими материалами. Для борьбы с возгоранием к месту происшествия направили дополнительные пожарные расчеты.
Из-за осложнения обстановки жителей домов, расположенных на ближайшей улице, решили эвакуировать в безопасное место. Для них организовали пункты временного размещения.
«Пожар на предприятии в хуторе Вязники усилился. Мы на связи с главой округа Игорем Владимировичем Серовым, регулярно получаю от него информацию. При необходимости вся помощь будет оказана», – написал Владимир Владимиров.
Данных о пострадавших по-прежнему нет. Работы по ликвидации пожара в хуторе Вязники продолжаются. На месте находятся пожарные и другие экстренные службы.
Всего, по данным Минобороны России, в период с 20:00 8 июля до 7:00 9 июля над регионами России перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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